Večeras je u Torinu odigran gradski derbi između istoimenog domaćina i Juventusa, a slavila je Stara dama s minimalnih 1:0.

Foto: Agencije

Uvodne minute nisu donijele ništa posebno, a prvu lijepu priliku smo vidjeli u 15. minuti.Tada je Ronaldo šutirao, a Sirigu sjajno odbranio.



Do kraja poluvremena je Juve bio nešto bolji, ali zrelih prilika nije bilo pa se na odmor otišlo bez golova.



I u nastavku dosta tvrda utakmica, ali je odlučena u 70. minuti.



Golman domaćih je nakon nesmotrenog poteza Zaze srušio Mandžukića, a sudija Marco Guida je pokazao na bijelu tačku.



Cristiano Ronaldo je pogodio i tako donio svom timu pobjedu protiv velikog rivala.



Nakon toga je Juve stigao i do drugog pogotka, ali je on poništen zbog ofsajda za koji je kriv Ronaldo.



On je nakon jednog sjajnog centaršuta Miralema Pjanića bespotrebno zakačio loptu koja je kasnije došla do Mandžukića. Hrvat je zakucao loptu u mrežu, ali je gol poništen jer je Portugalac bio u nedozvoljenoj poziciji…



Do kraja nije bilo promjene pa je Juve slavio i u gradskom derbiju, te došao do 15. trijumfa sezone. miralem Pjanić je na terenu proveo svih 90 minuta.





(SCsport)