U utakmici 16. kola La Lige, Real Madrid je na svom stadionu s minimalnih 1:0 savladao Rayo Vallecano.

Foto: Agencije

Utakmica je riješena na samom startu, kada je u 13. minuti jedini gol na ovoj utakmici postigao Karim Benzema. On je u šesnaestercu primio pas Lucasa, okrenuo se i lagano savladao golmana gostiju.



Ispostavilo se da je to dovoljno za trijumf Kraljevskog kluba, koji je s ova tri boda stigao do trećeg mjesta, barem privremeno, jer Sevilla svoju utakmicu igra sutra.



Tim Santiaga Solarija je trenutno na 29 bodova iz 16 utakmica.



(SCsport)