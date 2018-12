Evropska fudbalska federacija (UEFA) kaznila je Milan sa 12 miliona eura i uslovnom jednogodišnjom zabranom nastupa u evropskim takmičenjima zbog kršenja finansijskog fair-playa.

Foto: 24sata.info

Tijelo za finansijsku kontrolu klubova (CFBC) UEFA-e u saopštenju je preciziralo da će 12 miliona eura biti naplaćeno iz Milanovih ovosezonskih prihoda u Ligi Evrope te da klub u evropskim takmičenjima naredne dvije sezone ne može registrovati više od 21 igrača.



Također, naglašava se da će jednogodišnja zabrana nastupa u UEFA-inim takmičenjima stupiti na snagu ukoliko Milan do 2021. godine prekrši pravila finansijskog fair-playa.



Ranije italijanski klub je odbio dobrovoljni i sporazum o poravnanju, nakon čega ga je UEFA izbacila iz evropskih takmičenja. No, Milan se žalio Arbitražnom sudu za sport, koji je slučaje vratio CFBC-u, koji je danas izrekao novu kaznu.



U međuvremenu Elliott Management je preuzeo vlasništvo nad klubom od Li Yonghonga, čije je poslovanje i dovelo do kršenja pravila finansijskog fair-playa.



Milan je sinoćnjim porazom u Atini od Olympiakosa rezultatom 1:3 zauzeo treće mjesto u grupi “F“ i ispao iz Lige Evrope.





(AA)