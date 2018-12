Utakmicama posljednjeg kola u grupama od A do F završena je grupna faza Evropske lige. Dinamo je na Maksimiru pred oko 18 hiljada navijača remizirao bez golova protiv Anderlehta i tako potvrdio prvo mjesto i plasman u narednu fazu takmičenja.

Anderleht je hrabro ušao u meč, igralo se dosta otvoreno s obje strane. U 10. minuti Mislav Oršić šutirao je s 25 metara, ali je lopta otišla pored gola Anderlehta. U 16. minuti Antonio Milić je isprovocirao Izeta Hajrovića koji je dobio žuti karton, te će zbog toga propustiti iduću proljetnu utakmicu Dinama. Deset minuta kasnije, nakon fenomenalne akcije "Modrih" poslije kornera, Hajrović je šutira preko gola.



Veliku priliku za zagrebački tim imao je Amer Gojak u 32. minuti kada je prelijepo provozao Kajembea (Kayembe) namjestio sebi loptu s desne na lijevu nogu, no jedan igrač gostiju je blokirao nejgov šut u zadnji čas i Dinamo je izvukao samo korner. Nakon toga, Belgijanci su stabilizirali svoje redove i do kraja poluvremena nije bilo golova.



Početkom drugog poluvremena zapadao je i snijeg na Maksimiru. U 50. minuti nakon lijepe kombinacije Gojaka i Olma, u šansi se našao Oršić, no Dinamovo lijevo krilo je išlo na dodavanje umjesto udarca. Sedam minuta kasnije, ponovo je Gojak lijepim ubačajem s lijeve strane uposlio Olma, koji nije dobro udario loptu, te je ona otišla pored gola gostiju. U 75. minuti novu priliku za domaćine imao je Izet Hajrović, koji je neočekivano ostao sam i neometan, no nije uspio primiti loptu i ona je pobjegla van. U 82. Kajembe je pokušao izvana i bilo je to nezgodno za golmana zagrebačkog kluba, no Livaković je bio siguran i ostalo je 0:0.



Iznenađenje večeri priredio je Olimpijakos koji je u Grčkoj savladao Milan 3:1, i tako prošao u nokaut fazu takmičenja.



Plasman u šesnaestinu finala Evropske lige kroz grupnu fazu pored Dinama izborili su Levrkuzen, Cirih, Salzburg, Seltik, Zenit, Slavia Prag, Fenerbahče, Arsenal, Sporting, Betis, Olimpijakos, Viljareal, Rapid, Franfurt, Lazio, Genk, Malme, Sevilja, Krasnodar, Dinamo Kijev, Ren, Čelzi, BATE, dok će im se Benfika, Klub Briž, Galatasaraj, Inter, Napoli, Šahtar Donjeck, Valensija i Viktorija Plzen pridružiti kao osvajači trećih mjesta u svojim grupama Lige prvaka.



Žrijeb za šesnaestinu finala bit će obavljen u ponedjeljak od 13 sati. Ukupno 32 tima bit će podijeljena u dva šešira, a prvi šešir činit će 12 osvajača grupa Evropske lige i četiri najbolje rangirana kluba od osam klubova koji dolaze iz Lige prvaka, dok će drugi šešir činiti preostala četiri kluba iz Lige prvaka te 12 klubova koji su osvojili druga mjesta u grupama Evropske lige.







Rezultati:



Grupa A



Ludogorec - Cirih 1:1



Laranka - Bajer Levrkuzen 1:5

Grupa B

Seltik - RB Salzburg 1:2



Lajpcig - Rosenborg 1:1

Grupa C



Kopenhagen - Bordo 0:1



Slavia Praha - Zenit 2:0

Grupa D

Dinamo Zagreb - Anderleht 0:0



Spartak Trnava - Fenerbahče 1:0

Grupa E

Sporting - Vorskla 3:0



Arsenal - Karabag 1:0

Grupa F



Dudelanž - Real Betis 0:0

Olimpijakos - Milan 3:1

