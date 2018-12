Odigrane su prve dvije utakmice današnjeg programa 6. kola Lige prvaka, a ekipa CSKA je napravila pravu senzaciju i obrukala Real usred Madrida.

Foto: Agencije

Oni su slavili protiv favorizovanog Real Madrida na Santiago Bernabeu, i to nevjerovatnim rezultatom od 0:3.



Kraljevski klub je napadao u prvom poluvremenu, pogađao okvir gola, ali promašene šanse Rusi kažnjavaju u 37. i 43. minuti.



Prvo je pogodio Chalov na asistenciju Sigurdssona, a onda i Schennikov na asistenciju Fernandesa.



Drugo poluvrijeme nije donijelo nikakvu promjenu u igri Reala, a CSKA je preko Sigurdssona uspio povećati prednost na velikih 0:3.



Do kraja nije bilo promjena, ali ova visoka pobjeda ruskom timu nije donijela mnogo zbog rezultata iz Češke…



Viktoria iz Plzena je na svom terenu slavila protiv Rome, te tako na tabeli preskočila CSKA zbog boljeg međusobnog omjera. Tako će češki tim proljeće dočekati u Evropskoj ligi.



Sve se odigralo u samo deset minuta. Domaći su poveli u 62. minuti preko Kovarika, njihovo slavlje je utišao Under šest minuta kasnije, ali Chory u 72. minuti pogađa za erupciju oduševljenja domaćih navijača i plasman Plzena u osminu finala.



Grupa G:



Real Madrid – CSKA Moscow 0:3 (Chalov 37’, Schennikov 43’, Sigurdsson 73’)





Viktoria Plzen – Roma 2:1 (Kovarik 62’, Chory 72’ / Under 68’)





(SCsport)