Odigrano je i preostalih šest utakmica današnjeg programa Lige prvaka, te smo saznali rasplet i konačan poredak u još tri grupe.

Foto: Agencije

Grupa A:



U grupi A znali smo ko će u osminu finala Lige prvaka, ali je preostalo da se sazna ko će sa prvog mjesta proći dalje.



Borussia Dortmund je gostovala Monacu i upisala pobjedu rezultatom 2:0. Prvi gol na utakmici postigao je Rafael Guerreiro u 15. minuti nakon sjajne akcije gostiju, a u nastavku pogađa i Pulišić za konačan rezultat. To je bilo dovoljno za prvo mjesto, s obzirom na rezultat druge utakmice u kojoj su bez golova odigrali Club Brugge i Atletico Madrid.



Grupa B:



Mnogo dilema i drame bilo je u ovoj grupi. Barcelona je osigurala ranije prvo mjesto, ali su se Tottenham i Inter borili za drugo mjesto.



Tottenham je imao sve u svojim rukama, a trebala mu je pobjeda na gostovanju Barceloni, bez obzira na rezultat u Milanu. Spursi su uspjeli doći do povoljnog rezultata, pošto je završeno 1:1. Prvi gol na utakmici postigao je Ousmane Dembele na samom startu utakmice, kada je fantastično pretrčao odbranu, prevario Huga Llorisa i riješio meč.



U nastavku Tottenham je napadao silno, imao nekoliko odličnih prilika među kojima se ističu one Sona i Eriksena, ali nije bilo promjene rezultata sve do 86. kada je Lucas Moura izazvao erupciju oduševljenja gostiju na Nou Campu.



Interu je bilo potrebno da zabilježi bolji rezultat od Tottenhama. Neroazzurri su odigrali 1:1 sa PSV-om i tako nisu uspjeli proći u nokaut fazu Lige prvaka. Već na startu Hirving Lozano postiže gol za goste i tako šokira San Siro.



U nastavku velika ofanziva Intera, a ko bi drugi, već Mauro Icardi, postigao gol kada je najviše trebalo. Igrao se 73. minut kada je iskoristio asistenciju Marcela Brozovića i poravnao rezultat. Ipak, taj gol nije bio dovoljan za prolaz dalje.



Grupa C:



Liverpool i Napoli su u direktnom okršaju igrali za prolaz dalje, a radovali su se domaćini pobjedi rezultatom 1:0.



U prvom dijelu nezaustavljiv je bio Mohamed Salah. Egipćanin je propustio dvije sjajne prilike, prije nego što je u 34. minuti pogodio iz teške pozicije desnom nogom.



Nastavak je donio prilike, ali ne i promjene rezultata, tako da je ostalo 1:0, Liverpool ide u osminu finala, a Napoli će se morati zadovoljiti Evropa ligom.





U drugom meču PSG je očekivano rezultatom 4:1 slavio protiv Crvene zvezde u Beogradu.



Prvi dio obilježili su golovi Edinsona Cavanija i Neymara, a posebno interesantan bio je drugi, kojeg je Brazilac postigao nakon pravog slaloma.



U nastavku još tri gola, po jedan su postigli Gobeljić i Marquinhos, za 1:3, a konačan rezultat postavlja Mbappe u nadoknadi.



Liga prvaka, grupa A:



Monaco – Dortmund 0:2

Brugge – Atletico 0:0





(SCsport)