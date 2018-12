Prva dva današnja meča posljednjeg kola grupne faze Lige prvaka odigrana su u terminu od 18:55, pa smo saznali i konačan poredak u grupi D.

Fantastičan meč u Istanbulu su odigrali Galatasaray i Porto, a okončan je rezultatom 3:2 za goste. Galata je imala priliku da pobjedom ovjeri treću poziciju u grupi, ali to nije učinila, pa je čekala rezultat iz druge utakmice ove grupe.



Gosti su odigrali znatno bolje u prvom poluvremenu. Već u 17. minuti Felipe je doveo goste u vodstvo, a u finišu prvog dijela Moussa Marega pogađa sa bijele tačke i tako povećava prednost gostiju.



Sofiane Feghouli je u nadoknadi prvog dijela vratio nadu domaćima, također sa bijele tačke, ali je Sergio Oliveira u 57. minuti vratio dva gola prednosti Zmajevima.



Od 65. do 67. minute vidjeli smo pravu ludnicu. Prvo je Eren Derdiyok krunisao dobru akciju Galate za smanjenje rezultata, a onda je Feghouli imao priliku sa bijele tačke u narednom napadu da poravna rezultat. Ipak, pogodio je samo prečku.



Do kraja nije bilo promjene rezultata, ali je Turcima na ruku išao rezultat iz Gelzenkirhena gdje je Schalke savladao moskovski Lokomotiv rezultatom 1:0.



Gostima je trebala pobjeda, te da Galatasaray ne upiše trijumf protiv Porta, što se nije dogodilo, ali ni ruski tim nije odradio svoj dio posla.



Schalke je bio konkretniji, gosti nisu mogli do pogotka. Ipak, u 53. minuti Aleksey Miranchuk je imao sjajnu šansu, ali mu je Ralf Fahrmann divno odbranio. Kada su svi mislili da će bez golova biti okončan duel, Alessandro Schopf je donio pobjedu domaćinu, ali i veliko slavlje u Istanbulu pošto Galata sa trećeg mjesta ide u nokaut fazu Evropa lige. Već ranije znali smo da će Porto i Schalke nastaviti takmičenje u Ligi prvaka.



Liga prvaka, grupa D:



Schalke – Lokomotiv 0:0

Galatasaray – Porto 2:3



