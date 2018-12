Cristiano Ronaldo, napadač Juventusa za italijanske medije je izjavio da je zaslužio da ove godine osvoji “Zlatnu loptu“, jer je imao sjajne brojke. No, isto tako je čestitao dobitniku Luki Modriću.

Cristiano Ronaldo / 24sata.info

Modrić je ove godine prekinuo dominaciju Ronalda i Lionela Messija, koji su bili proglašavani za najboljeg igrača godine cijelu deceniju. Portugalac, pak, smatra da je zaslužio da bude najbolji i u godini koja se bliži kraju, jer je postigao 45 golova u 48 utakmica za Real i Juventus te reprezentaciju.



“Mislim da zaslužujem 'Zlatnu loptu' svake godine. Radim za to, ali ako ne pobijedim, to nije kraj svijeta. Brojevi ne lažu, ali nemojte misliti da sam manje sretan kada ne pobijedim. Imam fantastične prijatelje i porodicu, igrama za jedan od najboljih klubova svijeta, zar bih trebao ići kući i plakati“, zapitao se Ronaldo i dodao:



“Razočaran jesam, ali život ide dalje. Čestitam Modriću, on je to zaslužio, ali sljedeće godine ćemo se ponovo susresti, a ja ću uraditi sve da budem na vrhu.“



Iako su mu 33 godine Ronaldo igra sjajno i u dresu Juventusa u koji je ljetos prešao nakon devet sezona provedenih u Real Madridu. Do sada je u karijeri igrao još za lisabonski Sporting i Manchester United, a za najboljeg fudbalera svijeta proglašen je pet puta (2008, 2013, 2014, 2016. i 2017. godine).





(AA)