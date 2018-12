Reprezentativac Bosne i Hercegovine Miralem Pjanić vjeruje kako je "ovo najbolji Juventus ikad" te je poručio Paulu Pogbi "da je više nego dobrošao nazad".

Miralem Pjanić / 24sata.info

Juventusovo pojačanje Cristiano Ronaldo jasno ukazuje da se Stara dama namjerila na trostruku krunu, a Pjanić smatra da je taj cilj realan.



"Moj san je da osvojim Ligu prvaka s Juventusom i učinit ćemo sve da trofej vratimo kući. Trostruka kruna mora biti san i cilj za nas. Kada sam potpisao za Juve, predsjednik mi je pokazao sliku ekipe koja je osvojila pet uzastopnih Scudetta i rekao mi je da to moramo nadmašiti. Uspješni smo, osvojili smo sedam u nizu, ali sada želimo nove trofeje. Imamo veliki tim i klub radi svake godine kako bi to dokazao i osvojio Scudetto", rekao je Pjanić za Rai Sport.



Naš veznjak je potom govorio o Allegriju i Ronaldu.



"Allegri izvrsno vodi tim i veoma je dobar taktičar. Prenosi nam mnogo kvalitete. Ronaldo nam također uveliko pomaže svojim iskustvom, kvalitetom i njegov način rada nam pomaže da se poboljšamo. To su svi aspekti koju su me impresionirali. Ovo je definitivno najbolji Juve ikad. Gigi Buffon je legenda, vjerovatno najbolji golman svih vremena. Bio je važan čovjek u svlačionici, primjerna osoba koja se u potpunosti predala Juventusu", istakao je Pjanić, koji zna ko je njegov nasljednik.



"Nakon što je otišao, 'Chiello' je postao najveći autoritet. On i Gigi znaju kako Juventus diše", dodao je.



Bh. veznjak se osvrnuo i na moguću saradnju s Pogbom u veznoj liniji Stare dame.



"Svakako svaki Juventusov navijač sanja o Pogbi. Kupili smo nekoliko odličnih igrača i sada klub razmišlja kako popraviti ekipu. On je dobrodošao nazad, naravno. Imao bi više od dobrošlice nazad", poručio je Pjanić, prenosi Klix.ba.





(24sata.info)