Tradicionalni malonogometni memorijalni turnir "Asim Ferhatović Hase" u 26. izdanju igrat će se 22. i 23. decembra u Sarajevu. Turnir se igra u znak sjećanja na jednog od najboljih bosanskohercegovačkih nogometaša u historiji.

Arhiv / 24sata.info

I ove godine turnir je zadržao visoki rejting, što potvrđuje učešće osam kvalitetnih ekipa - Sarajevo, Željezničar, Olimpik, TOŠK, Slavija, Bosna Visoko, selekcija Sandžaka i organizator Vratnik.



Na pres-konfrenciji predstavnik FK Vratnik Mirsad Ibrić naglasio je da "ime i lik legendarnog nogometaša kroz ovaj memorijalni turnir žive u srcima njegovih poštovalaca".



"Ovogodišnji i svi drugi turniri u čast Haseta trebaju imati visoki nivo i prema organizaciji i kvalitetu učesnika", kazao je Ibrić.



Član Organizacionog odbora Fuad Muzurović izjavio je da je u karijeri imao priliku i čast da trenira i igra s Asimom Ferhatovićem.



"Nažalost vrlo kratko, jer zbog povrede on je morao završiti karijeru. I pored toga, moram reći da mi je mnogo pomogao i mnogo značio u karijeri, i ne samo meni, nego i drugim igračima poput Vahidina Musemića, koji su od njega naslijedili sve one lijepe atribute. Puno mi je značio svojim savjetima i kad sam se počeo baviti trenerskim poslom. Nažalost, prerano je otišao. Moja želja je bila kroz cijeli ovaj period da FK Sarajevo na kraju prvenstva odigra jednu utakmicu u čast Haseta, da se dovedu ekipe iz inostranstva, sa kvalitetnim nogometašima", kazao je Muzurović.



Generalni sekretar FK Vratnik Mufid Zimić zahvalio je FK Sarajevo na pomoći u organizaciji, na svim dosadašnjim turnirima, te pojasnio sistem takmičenja.



"Osam ekipa će žrijebom biti podijeljeno u dvije grupe, a najbolje ekipe u grupama će igrati za osvajanje turnira, dok će drugoplasirane ekipe igrati za treće mjesto. Učesnici su naši prijatelji koji su izrazili želju da dođu i igraju i hvala im u ime našeg kluba", izjavio je Zimić.



On je najavio da će prvi put na memorijalu revijalnu utakmicu igrati ženske ekipe SFK 2000.





(FENA)