Veliko finale Copa Libertadoresa odigrano je u Madridu a River Plate i Boca Juniors su remizirali rezultatom 1:1, pa se pristupilo produžecima, nakon kojih je nominalni domaćin slavio rezultatom 3:1 i okitio se prestižnom titulom, vjerovatno najvažnijom ikada.

Nakon nereda uoči revanša koji je trebao biti odigran na Monumentalu u Buenos Ajresu, odlučeno je da se utakmica igra u Madridu, ali je atmosfera bila jednako uzavrela.



Boca sjajno otvara meč, sa nekoliko ozbiljnih prilika. Sjajnu šansu imao je Pablo Perez u 11. minuti, ali mu je jedan od defanzivaca Rivera uklizao i loptu poslao u korner.



U nastavku prvog dijela River je imao nešto više loptu u posjedu, ali su fudbaleri Boce bili prilično konkretniji, te došli do vodstva u posljednjoj minuti prvog dijela.



Sjajnu kontru izvode nominalni gosti, a Dario Benedetto maestralno pogađa za ludnicu na Bernabeuu.



River je morao krenuti na sve ili ništa, a u 68. minuti stigalo je i poravnanje. Ignacio Fernandez je odigrao povratnu, a loptu je u mrežu zakucao Lucas Pratto.



Do kraja nije bilo golova, pa se pristupilo produžecima (gol u gostima ne važi u finalu op. a.). Počelo je veoma uzbudljivo, pošto je već na otvaranju dodatnih minuta Boca ostala sa igračem manje. Drugi žuti karton dobio je Wilmar Barrios i tako ostavio svoju ekipu u problemu.



U 109. minuti vidjeli smo ključni detalj utakmice. Sjajni Juan Quintero je postigao spektakularan gol, najvažniji u karijeri za pobjedu i trofej prvaka Južne Amerike. Tako je River osvojio najveću titulu u svojoj karijeri, možda i na slađi način s obzirom na okolnosti koje su pratile duel velikih rivala. Kada su svi krenuli naprijed u Boci, Gonzalo Martinez je pogodio za 3:1 i to je četvrti trofej za ekipu sa Monumentala.





