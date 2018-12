Fudbalski klub Boca Juniors je pokušao novom žalbom odložiti revanš meč finala Copa Libertadoresa protiv River Platea, ali u tome nije uspio.

Arhiv / 24sata.info

Sud za arbitražu u sportu (CAS) je u Lozani odbio žalbu Boce, koja je pokušala da diskvalifikuje River.



Klub sa La Bombonere je poslao dokaze u Lozanu ne bi li im bila dodijeljena titula Copa Libertadoresa, a željeli su i da se meč odloži dok CAS ne donese odluku.



S obzirom da je ovaj sud odbio žalbu Boce, meč će se odigrati po planu, u Madridu danas od 20.30 po srednjeevropskom vremenu, na stadionu Santiago Bernabeu. Osiguran je i direktan TV prenos za gledaoce u BiH, koji će historijski Superclasico moći pratiti na kanalu Arena Sport 1.



Ove dvije ekipe su na stadionu Boce odigrale 2:2 u prvom meču, a onda je revanš odložen dva puta, prvenstveno zbog toga što su Riverovi navijači kamenovali autobus fudbalera Boce.



U prvoj utakmici, igranoj 11. novembra na Bocinoj La Bomboneri, bilo je neriješeno 2:2.



U Copa Libertadoresu ne važi pravilo gola u gostima kao u takmičenjima pod okriljem Evropske fudbalske federacije, tako da River u revanš ne ulazi sa prednošću zbog dva postignuta gola na La Bomboneri.



Boca je osvojila šest naslova Cope Libertadores dok ih River ima tri. Pobjeda na madridskom Santiago Bernabéu izjednačila bi Bocu s argentinskim Independienteom kao ekipom s najviše kontinentalnih naslova u Južnoj Americi jer je Independiente sedam puta osvojio Copu Libertadores.



Ankete obično ukazuju kako 65 posto Argentinaca navija za River ili Bocu, a ta se dva kluba ušestalo svađaju oko toga tko ih ima više. Krilatica Rivera je „Najveći“ dok se pristaše Boce nazivaju „Polovicom i još jednim“, pri čemu misle na polovicu stanovništva zemlje plus još jednog stanovnika.



Oba kluba su osnovana u argentinskoj četvrti La Boca, na jugu Buenos Airesa, no River se brzo preselio u Núñez, zonu koja se pretvorila u četvrt više klase.



Uspjeh dvaju klubova privukao je navijače iz svih društvenih klasa i okruženja premda je ostao dojam kako je River ekipa bogatih, a Boca siromašnih. Ta podjela na klase utjecala je i na nogometni stil tih klubova. River sebe vidi kao više racionalnu momčad, čija filozofija igre nije samo pobijediti nego i prirediti spektakl svojoj publici. Boca je historijski poznata po predanosti radu, stava da nema predaje.



Bivši igrač Boce, Martín Palermo, rekao je: “Tajna je u mentalitetu. Ne možeš uvijek pobijediti no moraš održati glad za pobjedom te se boriti u svakoj utakmici“.



(SCsport)