Rob Holding, odbrambeni fudbaler Arsenala, zbog povrede prednjih križnih ligamenata lijevog koljena će biti izvan terena do devet mjeseci.

Foto: 24sata.info

Holding je pokidao križne ligamente u srijedu uvečer u derbiju 15. kola Premier lige Engleske protiv Manchester Uniteda na Old Traffordu, koji je završio rezultatom 2:2.



"Holding će biti podvrgnut operaciji u narednim danima, a očekuje se da će rehabilitacija trajati od šest do devet mjeseci. Svi u klubu će učiniti sve što je moguće kako bi osigurali da se on što prije vrati na teren", saopštili su iz Arsenala.



Holding je imao sjajan start sezone u Arsenalu. Dolaskom novog menadžera Unai Emeryja 23-godišnji defanzivac dobio je mjesto u startnoj postavi, što je odlično iskoristio. Ove sezone je odigrao 16 takmičarskih utakmica. Od dolaska u "topnike" 2016. godine nastupio je u ukupno 59 zvaničnih utakmica uz jedan pogodak.





(AA)