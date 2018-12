Carlos Tevez, napadač Boca Juniorsa, izjavio je da je igranje druge utakmice finala Copa Libertadoresa protiv River Platea u Madridu neprijatno.

Carlos Tevez / 24sata.info

Gradski derbi Buenos Airesa odgođen je krajem novembra zbog napada navijača Rivera na autobus s igračima Boce, uoči revanš susreta na Monumentalu. Stoga je Južnoamerička fudbalska konfederacija (CONMEBOL) donijela odluku da se druga utakmica finala Copa Libertadores igra u Madridu na stadionu Santiago Bernabeu.



"Malo je čudno što ćemo igrati ovdje, ali važno je da se fokusiramo na ono što će se dešavati na utakmici u Madridu. Mislim da je to neprijatno za narod, ne toliko za igrače. Oduzeli su nam san da igramo finale u našoj zemlji. Međutim, to je važna utakmica, jer je i dalje finale. Bez obzira gdje će se igrati, to je i dalje finale Copa Libertadoresa", kazao je Tevez.





(AA)