Arsenal je u derbiju na Old Traffordu odigrao neriješeno protiv Manchester Uniteda u okviru engleske Premier lige, a naš reprezentativac kriv je za primljeni drugi pogodak.

Foto: Agencije

Topnici su poveli u 26. minuti nakon kornera Manchestera i lošeg šuta Mustafija, a katastrofalne intervencije De Gee kada mu je lopta prošla kroz ruke.



Nismo dugo čekali izjednačenje, samo četiri minute kasnije domaćin izjednačuje preko Martiala. Ostatak prvog poluvremena, ako izostavimo nekoliko prilika, prošao je poprilično mirno. Tek u 68. minuti Arsenal ponovo dolazi do vodstva kada loptu u mrežu smješta Lacazette.



Samo minutu kasnije, naš reprezentativac Sead Kolašinac, pred svojim golom katastrofalno reaguje i tako omogućuje Lingardu da postigne pogodak koji je Topnike koštao tri boda.



Chelsea je iznenadio protiv Wolvesa. Svi su očekivali da u gostovanju kući odnese 3 boda, ali su neslavno završili utakmicu. U 18. minuti dolaze do vodstva preko Loftus-Cheeka i to je sve što smo mogli vidjeti u tom susretu.



U drugom poluvremenu domaćin je “ubacio u brzinu” i za samo četiri minute postigao dva gola. Prvi je u 59. minuti postigao Jimenez, dok je drugi na asistenciju Dohertya postigao Jota.



U utakmici sa više uzbuđenja, Liverpool je savladio u gostima Burnley. Domaći dolaze do vodstva u 54. minuti susreta, a zatim je uslijedila golijada gostiju. Milner se upisuje u strijelce u 62. minuti susreta, a Firminho samo tri minute nakon što je ušao u igru postiže gol za vodstvo Liverpoola. Utakmicu je zaključio Shaqiri u 91. minuti.



U ovom kolu slavio je i Tottenham protiv Southamptona (3:1), a neriješeno su odigrali Everton i Newcastle (1:1). Istim rezultatom okončan je i susret Fulhama i Leicestera.





(SCsport)