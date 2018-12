Iako je polusezona završena, za igrače Veleža još uvijek nema pauze. Radi se, trenira, kako bi se koliko je god moguće duže ostalo u kondiciji.

Uz one klasične treninge, tu je i teretana, a tek vikendom igrači imaju slobodno. U takvom ritmu će ekipa raditi do polovine mjeseca, 15-tog decembra, a onda ide onaj pravi odmor.



“Želimo što duže zadržati igrače u dobroj formi kako bi smo što lakše i što prije prihvatili onaj pravi ritam na početku priprema. Za sada je najvažnije da su svi igrači tu, nitko nije izrazio želju da napusti ekipu, a vidjet ćemo hoće li se situacija možda kasnije promijeniti”, rekao je trener Ibro Rahimić za Dnevni list.



Dodao je kako novosti u rubrici odlasci-dolasci još nema.



“Naša je praksa kako sve do trenutka dok posao ne bude završen, ne izlazimo s nekim imenima. Napravili smo neke analize, fokusirano smo na dvije- tri pozicije, uspostavili smo neke kontakte, ali za sada je još uvijek rano pričati o imenima”.





