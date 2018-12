Proslavljeni bosanskohercegovački nogometni stručnjak Vahid Halilhodžić smatra da je reprezentacija BiH dobila dobru grupu u kvalifikacijama za Euro 2020. i da ima realne šanse da se plasira na EP:

arhiv / 24sata.info

Reprezentacija BiH će u kvalifikacijama nastupiti u grupi sa selekcijama Italije, Grčke, Finske, Armenije i Lihtenštajna.



- Grupa nam nije realno toliko teška, mogla je biti i puno gora. Italija je, istina, jedna fudbalska sila, ali ova Italija ne igra već godinama na visokom nivou, nije tako ubjedljiva kao što je bila prije u svojim slavnim godinama. Rezultatski ne stoji dobro već godinama i mislim da to više nije toliki bauk. Imamo realne šanse da pobijedimo Italijane - izjavio je 66-godišnji trener za Oslobođenje.



Osvrnuo se i na ostale konkurente u borbi bh. zmajeva za prvu, odnosno drugu poziciju u grupi J.



- Što se tiče naših starih rivala Grka, to je uvijek ista priča. Oni su jedna defanzivno postavljena ekipa koja je sposobna da iz kontranapada ugrozi gol i najjačih selekcija na svijetu. Teško je s njima igrati, pogotovo kad se brane sa devet ili 10 igrača, teško je taj bunker razbiti i jačima. Vidjet ćemo šta će biti, ali sve zavisi od nas. Finska je ekipa koja dolazi iz te neke druge divizije Evrope i ova ekipa bi mogla nekome pomrsiti račune jer činjenica je da fudbal u Finskoj napreduje, da se ulaže u njega. Prema svemu ovome, imamo realne šanse da se plasiramo i čak da osvojimo i prvo mjesto u grupi - smatra Halilhodžić.



Pohvalio je rad selektor Roberta Prosinečkog.



- Drago mi je da se o BiH čuju dobre i lijepe riječi. E sad, kolike su najveće mogućnosti ove ekipe, teško je reći. Plasirali smo se zasluženo u jedan viši, superiorniji nivo evropskog fudbala gdje će, nadam se, naša ekipa pokazati pravu vrijednost u utakmicama protiv ekipa iz najvišeg evropskog fudbalskog ranga. To je jedan dobar test koji će nam pokazati koliko zaista selekcija BiH vrijedi -mišljenja je Halilhodžić.





(FENA)