Francuski napadač Antoine Griezmann razočaran je što nije dobio nagradu za najboljeg nogometaša svijeta, no kritizirao je Cristiana Ronalda i Lionela Messija koji nisu u ponedjeljak prisustvovali uručivanju Zlatne lopte hrvatskom kapetanu Luki Modriću.

"Kada su mi rekli da nisam ja dobio nagradu nego Modrić imao sam želju ostati sam. No, ponosan sam što sam u finalu. Na ceremoniji sam iz poštovanja", rekao je 27-godišnji Griezmann koji je tjednima preko medija poručivao kako mu je velika želja dobiti tu nagradu. Tim više jer je riječ o tradicionalnoj nagradi tjednika France Football u Parizu.



"U svojoj sam zemlji i to me čini zadovoljnim. Ovo je lijepa noć i želim uživati u njoj. Normalno je da sam ovdje, šteta je što svi nisu ovdje. Za mene je ovo važno", rekao je napadač Atlético Madrida koji je zauzeo treće mjesto iza Modrića i Cristiana Ronalda, prenosi Hina.



Ronaldo i Lionel Messi, koji je zauzeo peto mjesto, nisu doputovali na ceremoniju u Pariz niti su opravdali svoj izostanak.



Griezmann je uoči dodjele nagrade rekao kako bi bilo šteta da Zlatnu loptu ne dobije jedan Francuz budući da je Francuska osvojila Svjetsko prvenstvo finalnom pobjedom od 4-2 nad Hrvatskom. "Možda je Liga prvaka važnija od Svjetskog prvenstva", izjavio je.



Modrić je ove godine osvojio Ligu prvaka, treći put zaredom, te je s Hrvatskom došao do finala Svjetskog prvenstva dok je Griezmann osvojio Svjetsko prvenstvo, Europsku ligu i europski Superkup.



"Što trebam napraviti da osvojim Zlatnu loptu? Dobro pitanje", dobacio je španjolskim novinarima koji su ga čekali na izlazu iz palače gdje se održavala ceremonija.



