Luka Modrić osvojio je Zlatnu loptu magazina France Football, najprestižniju individualnu nogometnu nagradu, koja se smatra naslovom najboljeg nogometaša svijeta u godini na izmaku.

Već dugo se znalo da je Modrić osvajač nagrade i da je svečana ceremonija u Parizu samo formalnost koja se treba odraditi kako bi Modrić podigao Ballon D'Or.



Tako je unaprijed dao intervju za France Football, organizatora nagrade, u kojem otkriva osobu koja mu je otvorila oči, otkrila da je on igrač koji može i hoće osvojiti Zlatnu loptu.



To je bio legendarni Francuz, koji je u siječnju 2016. preuzeo Real nakon otkaza Rafi Benitezu i to kao "privremeno rješenje". U iduće dvije i pol godine s ovim "v.d.-om" na klupi i Modrićem na terenu, Real će osvojiti tri europska i jedan španjolski naslov, a kao posljedicu ove trofejne žetve, Modrić će uzeti Zlatnu loptu.



Ali da bi do toga došlo, Modriću je netko morao osvijestiti da je on taj, izabrani.



"Nikada neću zaboraviti taj trenutak, bio je siječanj 2016. Zinedine Zidane upravo je imenovan trenerom i odmah me nakon treninga pozvao u svoj ured. Objasnio mi je kakvim me igračem smatra i što očekuje od mene. Istaknuo je da sam mu ključan u njegovim planovima i iznad svega, da me smatra igračem koji može osvojiti Zlatnu loptu", prisjetio se Modrić.



Govori da mu je novi trener već dugo bio igrački i ljudski uzor: "Divio sam mu se kao igraču, a kako sam se razvijao kao nogometaš, u njemu sam vidio uzor, ne samo igrački. Jer poput njega, miran sam i sramežljiv.", prenosi Index.hr.



