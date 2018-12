Luka Modrić je najbolji nogometaš svijeta i u izboru France Footballa, francuskog časopisa koji dodjeljuje najprestižniju individualnu nagradu u nogometu.

Foto: AFP

Modrić je prekinuo desetogodišnju dominaciju Lionela Messija i Cristiana Ronalda, koji je u ovom izboru završio odmah iza kapetana hrvatske reprezentacije.



"Počašćen sam. Ovo je više od dječačkog sna. Ovo je nagrada svim mojim suigračima, svom mojim trenerima. Izborniku Daliću, Realu", rekao je Modrić i nastavio:



"Nevjerojatan osjećaj. Ne samo zbog Lea i Cristiana, već zbog svih drugih sjajnih igrača, Mbappea, Griezmanna, koji su bili u konkurenciji. To je dokaz da je ova godina bila neponovljiva."







Ranije je Modrić proglašen najboljim igračem Svjetskog prvenstva, UEFA ga je proglasila najboljim nogometašem u Europi, a FIFA najboljim na svijetu.



U 2018. godini osvojio je Ligu prvaka, svoj četvrti trofej najjačeg europskog klupskog natjecanja. S Hrvatskom je postao svjetski doprvak.



U izboru France Footballa Ivan Rakitić je završio na 19. mjestu, a Mario Mandžukić na 25.



Od Zadra i Zrinjskog do Reala i Zlatne lopte



Modrić je karijeru počeo u Zadru, a prije 16 godina stigao je u Dinamo. Nakon posudbi u Zrinjskom i Interu Luka je u dresu Dinama blistavim partijama stigao do kapetanske vrpce i transfera u Tottenham. U Londonu se zadržao četiri godine, a onda je ultimatumom napustio klub i otišao u Real u kojem je postao jedan od najboljih nogometaša svijeta i osvojio niz momčadskih i individualnih trofeja.

