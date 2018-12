Optužnica protiv kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića zbog lažnog svjedočenja na suđenju bivšem čelniku NK Dinama Zdravku Mamiću pravomoćno je odbačena je jer zagrebački Županijski sud potvrdio odluku nižeg suda iz rujna, službeno je potvrđeno u ponedjeljak.

Arhiv / 24sata.info

"Izvanraspravno vijeće je odbilo žalbu državnog odvjetništva i potvrdilo prvostupanjsku odluku Općinskog kaznenog suda. Obrazloženje je da u ovom trenutku, nakon provedenog postupka, ne postoji dovoljan stupanj osnovane sumnje da bi se protiv Modrića mogla podići optužnica odnosno da bi se vodio kazneni postupak", izjavio je glasnogovornik Županijskog suda Krešimir Devčić.



Pojasnio je da obrazloženje izvanraspravnog vijeća ide u pravcu da državno odvjetništvo temelji svoju optužnicu na iskazu Luke Modrića koju je dao pred državnim odvjetnikom, u situaciji kada branitelji okrivljenika nisu bili prisutni. "Tu se radi o jednom nekonfrontiranom iskazu na kojem se ne može temeljiti sudska odluka", rekao je Devčić, prenosi Hina.



Osim toga sud je zaključio i da, s obzirom da presuda protiv Mamića i ostalih još nije pravomoćna, "nema drugih iskaza, odnosno drugih dokaza koji bi se mogli komparirati sa sadržajem Modrićeva iskaza. "S obzirom na sve to izvanraspravno vijeće prihvaća navode i obrazloženje prvostupanjskog suda da nema osnovane sumnje, a to je razlog da se optužnica u tim okolnostima odbaci", kazao je Devčić.



Optužnica protiv Modrića isprva je podignuta pred Osječkim sudom, gdje se sudilo i Mamiću, no slučaj je u međuvremenu preseljen u Zagreb.



Tužiteljstvo Modrića tereti da je 13. lipnja 2017. na osječkom suđenju Mamiću i još trojici svjesno lagao da je anekse ugovora o profesionalnom igranju nogometa, kojima se regulira podjela transfernog obeštećenja u omjeru 50:50 između njega i kluba, potpisivao svaki puta kada bi produžavao ugovor te da je te anekse ponovno potpisao nakon odlaska u novi klub zbog navodne izmjene bankovnog računa na koji mu novac treba biti uplaćen.



Tužiteljstvo tvrdi da je tako iskazivao iako je znao da to ne odgovara istini, "jer je navedene anekse potpisao u vrijeme kada je već igrao za novi klub, nakon realizacije ugovora između tih klubova, pri čemu je cjelokupan iznos pripao matičnom klubu".



Bivši čelnik i sadašnji savjetnik NK Dinama nepravomoćno je u lipnju osuđen na šest i pol godina zbog izvlačenja oko 116 milijuna kuna iz kluba te nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 milijuna kuna. Uoči izricanja presude Mamić je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu.





