Sve u mom sudskom procesu je falsifikat, montaža, konstrukcija zasnovana na lažima. Ja vas samo molim da se potrudite da javnosti prezentirate, jer ono što objavljujete i što dobijate u redakcije je sve laž, kazao je danas Zdravko Mamić na konferenciji za medije koja je održana u Međugorju.

Kazao je da je njegova presuda "kao da uzmete sjekiru i rasječete drvo".



"Javnost ne zna o tome ništa jer se puštaju laži u javnost. Otkud da krenem? Od presude koja nije presuda jer je prepisano samo ono što su zahtijevali tužitelji. Kao da se suđenje nije dogodilo. Ne znam čemu je trebalo imati suđenje, bolje je bilo izreći prijeki sud. Moja presuda je kao da uzmete sjekiru i rasječete drvo poprijeko. Ništa što je navođeno u suđenju se ne nalazi u presudi", kazao je Mamić.



Dodao je da je njegovo suđenje bilo "jednosmjerna ulica".



"To je bila jedsmmjerna ulica, ispitano je 97 svjedoka, ali 97 svjedoka Tužiteljstva. Nijedan svjedok odbrane Zdravka Mamića. Sad se vi pitate kako je to moguće. Moguće je u takvoj jednoj državi, gdje ne caruje zakon, pravda nego postoje ljudi koji su donijeli tu presudu, oni su ucijenjeni i napisali su presudu iako su znali da ona ni po čemu ne može opstati", kazao je Mamić.



Dodao je da će na kraju suđenja biti pobjednik, te da u to ne sumnja.



"Ja bih danas trebao slaviti jer sam siguran da ta presuda ne može opstati. Moj smisao ostatka života će biti samo da opstanem kao normalan čovjek, da mi opstane obitelj, budemo koliko-toliko normalni i zdravi. Ne dvojim da li ću biti pobjednik na kraju, ali iscrpljen i izmasakriran".





