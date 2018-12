Holanđanin je u Munchen stigao 2009. iz Real Madrida, a u Bayernu je osvojio 18 trofeja.

Bivši holandski reprezentativac Arjen Robben (34) najavio je odlazak iz Bayerna na koncu ove sezone nakon što je posljednjih deset godina nosio dres bavarskog kluba.



"Ovo je moja posljednja sezona u dresu Bayerna. Dobro sam razmislio i ovo je pravi trenutak nakon što sam u klubu proveo deset godina. Bilo je to sjajnih deset godina, ali vrijeme je za rastanak," poručio je Robben.



Holanđanin je u Munchen stigao 2009. iz Real Madrida i u Bayernu je osvojio 18 trofeja, od čega sedam njemačkih naslova prvaka i Ligu prvaka 2013. godine.



"Bilo je to veličanstvenih deset godina. Klub mora ići dalje, ali i ja moram ići dalje," dodao je Holanđanin koji još nema namjeru zaključiti karijeru.



"Još nisam stigao do kraja," poručio je Robben koji je igrao i za PSV Eindhoven, Chelsea, te Real Madrid.



Robben je jedan od igrača koji je javno pružio podršku hrvatskom stručnjaku Niki Kovaču za kormilom njemačkog velikana.



"Pobjeđujemo zajedno, gubimo zajedno, ali večeras mi je drago zbog Nike. Jedan je od nas i ubija se za klub", kazao je Robben nakon što je Bayern u Ligi prvaka pobijedio Benficu sa 5:1.



Za reprezentaciju Holandije je igrao od 2003. do 2017. upisavši 96 nastupa i 37 golova. U dresu Oranja osvojio je drugo mjesto na SP-u 2010. u Južnoj Africi, te treće mjesto na SP-u četiri godine kasnije u Brazilu.





