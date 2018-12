U 14. kolu engleskog Premiershipa odigran je londonski derbi između Arsenala i Tottenhama, a slavila je domaća ekipa rezultatom 4:2.

U spektakularnom meču na Emiratesu vidjeli smo dva preokreta. Pierre-Emerick Aubameyang je u 10. minuti iz penala doveo Arsenal u vodstvo, ali je Tottenham u razmaku od samo četiri minute stigao do preokreta.



Najprije je nakon pola sata igre Christian Eriksen ubacio iz slobodnog udarca sa lijeve strane, Eric Dier je glavom samo dotakao loptu, a Bern Leno je katastrofalno reagovao i lopta je završila u njegovoj mreži za 1:1.



U 34. minuti arbitar Mike Dean je svirao veoma diskutabilan penal kojeg je u gol pretvorio Harry Kane za vodstvo Spursa rezultatom 2:1.



Arsenal je u drugom poluvremenu krenuo na sve ili ništa i uspio je stići na kraju i do ubjedljive pobjede, a najljepši trenutak meča viđen je u 56. minuti. Hector Bellerin je uposlio Aarona Ramseyja koji iz prve dodaje do Aubameyanga, a Gabonac također iz prve šutira i matira nemoćnog Huga Llorisa za 2:2.



U 74. minuti Ramsey je upisao drugu asistenciju, a Alexandre Lacazette lijevom nogom sa ivice kaznenog prostora pogađa uz samu stativu za 3:2. Konačnih 4:2 postavio je Lucas Torreira na Aubameyangovu asistenciju tri minute kasnije.



Pet minuta prije kraja susreta koji je obilovao prekidima i nervozom na obje strane Jan Vertonghen je zbog drugog žutog kartona morao u svlačionicu.



Sead Kolašinac je odigrao svih 90 minuta u redovima pobjedničke ekipe.



Arsenal je na ovaj način prestigao upravo Tottenham i došao na četvrto mjesto na tabeli.





