Proslavljeni bh. stručnjak Vahid Halilhodžić preuzeo je francuski Nantes početkom oktobra i startao teškim porazom kod Bordeauxa. Ali nakon toga upisao je četiri pobjede zaredom na koje je nadovezao dva remija, pa poraz kod Saint-Étiennea 0:3. Ekipu je preuzeo kada su bili na 19. mjestu i u velikim problemima, a sad su 10. u ligi.

Vahid Halilhodžić / 24sata.info

- Uvijek je za mene Nantes značio ove stvari: kulturu, tradiciju, porodično ozračje. Onda dođem nakon 30 godina u klub i ne nađem ništa od toga. Dakle, ništa. Nakon poraza od Bordeauxa, kada sam ušao u hotelsku sobu, zapitao sam se trebam li nastaviti sve ovo ili otići. Znao sam kakva nam je energija potrebna i da ću morati raditi 12 do 15 sati dnevno. Shvatio sam šta to znači - nema porodice, privatnosti, nema izlaza iz toga. Ništa osim hotela, stadiona, treninga... - ističe Halilhodžić.



Njegovom prethodniku Miguel Cardosu nije previše zamjerio što je ostavio potpuni haos u klubu.



- Lako je sad kritizirati, ali jednostavno nije funkcionirao način kojim je Cardoso želio igrati. Svi imaju svoju viziju igre, ali šta znači igrati dobro i imati loptu ako ne stvaraš prilike? Prema mom mišljenju, to može zadovoljiti samo neke ljude. Evo, za primjer ću uzeti Guardiolu. On je odličan trener i osvajao je naslove, ali da je bio u Dijonu ili Guingampu, sumnjam da bi jednako pričao o posjedu lopte. Kad sam došao, slušao sam puno i saslušao sve, ali odmah sam vidio zašto stvari nisu funkcionirale - otkriva Halilhodžić.





