Kamerunu je oduzeto pravo na domaćinstvo Afrikog kupa nacija u fudbalu 2019. godine, nakon ozbiljnih kašnjenja u pripremama za organizaciju turnira i nasilnog separatističkog ustanka u blizini dva grada gdje su se trebale igrati utakmice.

Arhiv / 24sata.info

Konfederacija afričkog fudbala (CAF) donijela je odluku u petak poslije sastanka Izvršnog odbora. Također, odlučeno je da zemlje koje se žele kandidovati za organizaciju turnira ponudu mogu dostaviti do kraja decembra ove godine, prenosi agencija Anadolija.



CAF je u septembru objavio da je došlo do “značajnog kašnjenja“ izgradnje stadiona i ostale infrastrukture, ali je dao Kamerunu posljednju šansu do dvije inspekcijske posjete u oktobru.



Afrički kup nacija 2019. godine prvi put će se održati u ljeto, a trebao bi se igrati od 15. juna do 13. jula.

(FENA)