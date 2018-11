Odigrano je još 14 utakmica petog kola Evropske lige u fudbalu, a zabilježeno je nekoliko vrlo interesantnih rezultata.

Foto: Twitter

Dinamo Zagreb je gostovao Fenerbahceu u utakmici koja je završena bez golova, tako da je zagrebački tim osigurao i prvo mjesto u ovoj vrlo nezgodnoj grupi.



Fenerbahce je tokom cijelog susreta bio nešto ofanzivniji, što je bilo i prirodno, ali nije mogao do gola, niti do velike inicijative koja bi dovela do pogotka i trijumfa. U redovima gostiju cijeli meč su odigrali bosanskohercegovački fudbaleri Izet Hajrović i Amer Gojak.



Milan se nekako spasio jedne od najvećih senzacija od nastanka, pošto je upisao trijumf nakon preokreta nad Dudelangeom rezultatom 5:2 na San Siru.



Dobro ste čuli, Dudelange je imao vodstvo rezultatom 2:1 pola sata prije kraja, ali su onda, prvo autogol, a onda majstorija Hakana Calhanoglua, doveli do pobjede Rossonera.



Arsenal je sa omladinskim sastavom slavio laganu pobjedu na gostovanju Vorskli rezultatom 3:0, dok je Salzburg slavio protiv RB Leipziga rezultatom 1:0.



Evropa liga, peto kolo:



GRUPA A



Bayer 04 Leverkusen-Ludogorets Razgrad 1:1

Zürich-AEK Larnaca 1:2



GRUPA B



FC Red Bull Salzburg-RB Leipzig 1:0

Rosenborg-Celtic 0:1



GRUPA C



Bordeaux-Slavia Prague 2:0

Zenit St Petersburg-FC Copenhagen 1:0



GRUPA D



Fenerbahçe-Dinamo Zagreb 0:0

RSC Anderlecht-Spartak Trnava 0:0



GRUPA E



FK Qarabag-Sporting Lisbon 1:6

Vorskla Poltava-Arsenal 0:3



GRUPA F



AC Milan-F91 Dudelange 5:2

Real Betis-Olympiakos 1:0



GRUPA J



FK Krasnodar-Akhisarspor 2:1



GRUPA L



BATE Borisov-MOL Vidi 2:0







(SCsport)