U derbiju večeri nogometne Lige prvaka PSG je na Parku prinčeva pobijedio Liverpool sa 2-1.

PSG je poveo u 13. minuti golom Juana Bernata koji je iskoristio pogrešku Van Dijka i zabio za vodstvo domaćina. Na 2-0 je povisio Neymar u 37. minuti nakon sjajne kontre. Brazilac je započeo akciju gurnuvši loptu na krilo Mbappeu koji je projurio po lijevoj strani i ubacio za Cavanija čiji je udarac s nekoliko metara obranio Alisson. Na odbijenu loptu naletio Neymar i zabio za 2-0. Liverpool je bez prave igre smanjio u posljednjim trenucima prvog dijela i to iz kaznenog udarca kojeg je realizirao James Milner.



U nastavku susreta bilo je nekoliko prilika na obje strane, no rezultat se više nije mijenjao, navodi Hina.



U drugom susretu iz skupine C Napoli je pobijedio Crvenu zvezdu sa 3-1. Golove za talijanski sastav zabili su Marek Hamšik (11) i Dries Mertens (33, 52), dok je pogodak za goste postigao El Fardou Ben Nabouhane (58).



Uoči zadnjeg kola Napoli vodi s devet bodova, PSG ima osam bodova, Liverpool šest, a Crvena zvezda četiri boda. U zadnjem kolu sastaju se Liverpool i Napoli, te Crvena zvezda i PSG.



Derbi je odigran i u skupini B gdje su snage odmjerili Tottenham i Inter. Tottenhamu je trebala pobjeda kako bi ostao u igri za prolaz, dok je Interu bio dovoljan i bod kako bi i matematički osigurao plasman u osminu finala. Na koncu su Englezi posve zasluženo slavili sa 1-0 golom Christian Eriksena u 80. minuti.



U drugom susretu Barcelona je na gostovanju pobijedila PSV Eindhoven sa 2-1 i tako osigurala prvo mjesto u skupini. Golove za Barcelonu postigli su Lionel Messi (61) i Gerarda Piquea (70), a u 83. minuti je smanjio Luuk de Jong.



Na ljestvici vodi Barcelona sa 13 bodova, Tottenham i Inter imaju po sedam bodova, a PSV jedan bod. U zadnjem kolu igrat će Barcelona - Tottenham, te Inter - PSV. U slučaju da Tottenham i Inter budu imali isti broj bodova dalje će klub iz Londona zbog boljeg omjera u međusobnim susretima.



U susretu skupine A Borussia Dortmund i Club Brugge odigrali se bez golova, dok je u ranijim terminu Atletico Madrid pobijedio Monaco sa 2-0.



Na ljestvici vodi Atletico Madrid sa 12 bodova, ispred Borussije koja ima 10 bodova. Club Brugge s pet i Monaco s jedan bodom nemaju šansi za prolaz u osminu finala Lige prvaka.



Porto je u susretu za prvo mjesto u skupini D pobijedio Schalke sa 3-1. Nakon prvog poluvremena bez golova, Porto je sve riješio u prvih deset minuta nastavaka postigavši dva brza gola, a strijelci su bili Eder Militao (52) i Jesus Corona (54). U 89. minuti rezultat je smanjio Nabil Bentaleb iz kaznenog udarca, a na konačnih 3-1 je postavio Moussa Marega u četvrtoj minuti nadoknade.



U drugom susretu iz ove skupine Lokomotiv je u Moskvi pobijedio Galatasary sa 2-0 i ostao u igri za plasman u Europsku ligu.



Na ljestvici vodi Porto sa 13 bodova, Schalke ima osam bodova, Galatasaray četiri, a Lokomotiv tri boda. U posljednjem kolu sastaju se Galatasaray - Porto i Schalke - Lokomotiv.

