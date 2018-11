Nakon večerašnjih utakmica petog kola saznali smo još četiri učesnika osmine finala Lige prvaka. Bayern, Manchester City, Juventus i Manchester United su se pridružili Barceloni, Romi, Real Madridu i Ajaxu u završnici elitnog evropskog klupskog takmičenja.

Foto: 24sata.info

Bayern je u grupi E savladao Benficu rezultatom 5:1 i na taj način se pridružio Ajaxu, koji je danas savladao AEK u gostima sa 2:0, u osmini finala.



Po dva pogotka za Bavarce postigli su Arjen Robben i Robert Lewandowski, a jedan je dodoa Franck Ribery. Robbenov prvi pogodak je bio pravo remek-djelo. Holanđanin je u svom stilu prošao pored četiri igrača i pogodio suprotni ugao sa desne strane u 13. minuti. Nakon pola sata igre i drugi put je pogodio, a potom je Poljak u 36. minuti povisio na 3:0. Počasni pogodak za goste postigao je Gedson Fernandes u 46. minuti, a Ribery je u 77. pogodio za konačnih 5:1.



U grupi F Manchester City je osvojio bod u Lyonu rezultatom 2:2 i tim rezultatom je prošao dalje. Lyon je bio bolji tokom večeg dijela meča i poveo je u 55. minuti preko Maxwela Corneta, a potom je Aymeric Laporte u 63. minuti meča poravnao rezultat. Cornet je svojim drugim pogotkom u 81. minuti ponovo doveo Lavove u vodstvo, a bod Građanima donio je Sergio Aguero u 83. minuti.



Šahtar je savladao Hoffenheim u gostima rezultatom 3:2 u veoma uzbudljivom meču. Gosti su postigli pogotke u 14. i 15. minuti preko Brazilaca Ismailyja i Taisona, a rezultat su poravnali Andrej Kramarić u 17. i Steven Zuber u 40. minuti. Nakon sat vremena igre domaća ekipa je ostala sa igračem manje nakon što je Adam Szalai dobio dva žuta kartona u samo dvije minute, a gosti su to uspjeli iskoristiti tek u 90+3. minuti kada je ponovo pogodio Taison. Ermin Bičakčić odigrao je svih 90 minuta u redovima Hoffenheima.



U grupi G Real Madrid je savladao Romu u gostima rezultatom 2:0. Kraljevi su poveli u 47. minuti kada je Federico Fazio poklonio loptu Garethu Baleu kojem nije bilo teško matirati Robina Olsena za 1:0. U 59. minuti Lucas Vasquez je pogodio za konačnih 2:0 na asistenciju Karima Benzeme. Edin Džeko zbog povrede nije bio u sastavu Vučice.



Ranije danas Plzen je savladao CSKA u gostima sa 2:1 i na taj način poslao Romu i Real Madrid u osminu finala.



Juventus je prošao dalje iz grupe H pobjedom nad Valencijom rezultatom 1:0. Pogodak za tri boda i plasman u nokaut fazu takmičenja postignut je u 59. minuti kada je Cristiano Ronaldo sjajno uposlio Marija Mandžukić koji pogađa za 1:0. Miralem Pjanić je odigrao čitav susret u redovima Juventusa.







Manchester United je savladao Young Boyse s minimalnih 1:0 i tako je prošao dalje. Crveni đavoli su dominirali, ali nisu uspjeli stići do pogotka sve do 90+1. minute kada je Marouane Fellaini pogodio za tri boda, piše Klix.ba.









(24sata.info)