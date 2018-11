Donedavni trener Rijeke Matjaž Kek (57) i službeno je imenovan novim izbornikom slovenske reprezentacije.

Matjaž Kek / 24sata.info

"To je čast i zadovoljstvo kada ti povjere mjesto izbornika reprezentacije tvoje države. Radi se o nacionalnom ponosu, ali i izazovu i strašnom motivu," kazao je Kek, pojašnjavajući svoju poziciju i prihvaćanje novog posla, nakon niza neuspjeha reprezentacije koja je u Ligi nacija pala u zadnji četvrti rang.



"Za reprezentaciju moraju igrati oni koji su u određenom trenutku najbolji po ocjeni izbornika i spremni dati sve od sebe", prokomentirao je Kek situaciju s nekoliko igrača koji su već najavili da iz raznih razloga za nju neće nastupati.



Keku će to biti drugi mandat na slovenskoj klupi nakon što je vodio reprezentaciju od 2007. do 2011. godine. U prvom mandatu je u 49 utakmica ostvario po 20 pobjeda i poraza, te devet neodlučenih ishoda.



Pod njegovim vodstvom Slovenija je stigla do najvišeg mjesta na ljestvici Međunarodne nogometne federacije (FIFA), 15. mjesta u jesen 2010. godine, a Kek je uz Srečka Kataneca jedini izbornik koji je Sloveniju vodio na neko veliko natjecanje. Pod Kekom Slovenija je nastupila 2010. na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi gdje je osvojila treće mjesto u skupini iza SAD i Engleske, a ispred Alžira, podsjeća Hina.



Katanec je vodio Sloveniju na Europskom prvenstvu 2002. godine u Belgiji i Nizozemskoj, te Svjetskom prvenstvu 2002. u Japanu i Južnoj Koreji i na oba natjecanja je bila zadnja u skupini.



Kek će za kormilom slovenske vrste naslijediti Tomaža Kavčića (64) koji je u listopadu dobio otkaz zbog serije loših rezultata. Slovenska reprezentacija je pod Kavčićevim vodstvom odigrala sedam utakmica ostvarivši samo jednu pobjedu, jedan remi i pet poraza.





(FENA)