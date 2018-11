Thierry Henry, trener Monaca, preuzeo je potpunu odgovornost za lošu formu i rezultate tima. Od dolaska na klupu "kneževa" nekada sjajni francuski fudbaler još uvijek nije upisao pobjedu, a Monaco se nalazi na pretposljednjem mjestu Ligue 1 sa svega sedam bodova.

Thierry Henry / 24sata.info

Šampion Francuske iz 2017. godine ove sezone igra očajno. Nakon lošeg starta sezone smijenjen je trener Leonardo Jardim, a na njegovo mjesto je stigao Henry. Od tada Monaco je odigrao šest utakmica u svim takmičenjima i upisao dva remija i četiri poraza. Večeras ih u 14. kolu Ligue 1 čeka derbi začelja u gostima kod Caena.



"Nalazimo se u delikatnoj situaciji, toga smo svi svjesni. To nije zato što i imamo povrijeđenih igrača, to nam ne smije biti izgovor. Preuzimam svu odgovornost za lošu formu Monaca. Imali smo manje igrača posljednjih dana zbog reprezentativne pauze, ali smo uradili ono što smo mogli sa onima koji su bili tu. Ova utakmica u Caenu neće biti lagana. To je tim koji, također, prolazi kroz težak period, posebno zbog problema sa igračkim kadrom", rekao je Henry.



Nakon 13 odigranih kola u francuskoj ligi Monaco je na 19. mjestu sa samo sedam bodova, dok je Caen dvije pozicije iznad sa 12.





(AA)