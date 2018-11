Menadžer Manchester Uniteda Jose Mourinho ubijeđen je da će njegovi izabranici smanjiti bodovnu razliku za vodećim Manchester Cityjem.

Jose Mourinho / 24sata.info

"Građani" poslije gradskog derbija Manchestera imaju 12 bodova više od "crvenih đavola", koji su trenutno na osmom mjestu u Premier ligi.



Uoči okršaja sa Crystal Palaceom na "Old Traffordu" Mourinho je izrazio uvjerenje da će njegov tim uskoro biti na pozicijama koje vode u Ligu prvaka.



"Znam da je razlika prevelika, ali isto tako znam da do kraja decembra treba da odigramo ako se ne varam još osam utakmica. Govorimo dakle o 24 boda za koje ćemo se boriti i mi i rivali, ali ja vjerujem da ćemo do isteka godine biti među četiri najbolja", poručio je Portugalac.



United će protiv ekipe iz Londona biti u punoj snazi. Oporavili su se Paul Pogba, Romelu Lukaku, Anthony Martial i Marouane Fellaini, jedino će Luke Shaw biti van tima zbog suspenzije.



"Martial je ostao sa nama. Nije bio u Francuskoj sa reprezentacijom. Tamo su bili svjesni problema koji je imao, tako da je ostao da se sprema u Manchesteru. Da nije bio oprezan, sljedeće što bi se dogodilo je da bi se povrijedio. Dakle mogu da računam na njega. Da li će igrati vezano nekoliko mečeva? To ne znam, najvažniji je prvi naredni", rekao je Mourinho, prenosi B92.



On je takođe odgovorio na prozivke koje je na njegov račun uputio bivši golman Reala Iker Casillas. Sadašnji čuvar mreže Porta je u intervjuu za jednu špansku televiziju rekao kako je "trebalo da se konfrontira sa Mourinhom" u sezoni 2012/13 kada ga je Portugalac preselio na klupu.



Mourinho je rekao da nije tačno da nije bilo konfrontacije.



"Intervju je dao neko ko je na zalasku karijere. Kada kaže da mi se nije suprotstavio, to nije istina. Suprotstavio mi se na način koji mu najviše prija - tajno", zaključio je Mourinho.





(24sata.info)