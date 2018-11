Njemački Der Spiegel ne prestaje objavljivati kontroverzne informacije iz svijeta fudbala. Pišu o prevarama u transferima igrača, platama, detaljima ugovora poznatih igrača, a sada se na njihovoj ‘meti’ našao i kapiten Reala Sergio Ramos.

Sergio Ramos / 24sata.info

On je, prema njihovom pisanju, prošle godine pao na doping testu, ali slučaj nikad izašao u javnost – do danas, tvrdi njemački Spiegel u nastavku afere “Football Leaks”.



Njemački magazin posjeduje tajnu dokumentaciju, koja pokazuje da je 4. juna 2017. godine iz Velsa u laboratoriju u Siberssdorfu (Austrija) stigao uzorak urina fudbalera Reala, pod kodnim brojem 3324822.



Uzorak je uzet noć prije finala Lige prvaka u Cardiffu, između Reala i Juventusa, tvrdi Football leaks.



Bio je to uzorak Sergija Ramosa…



Mjesec kasnije, šef laboratorije je poslao izvještaj UEFA-i, u kome se navodi da je u uzorku pronađen trag deksametazona, supstance koja se koristi za ublažavanje boli, ali koja utječe i na povećanje koncentracije i fizičkih aktivnosti, a koja je, zbog toga, na listi zabranjenih.



Izvještaj nikada nije ugledao svjetlost dana, piše Spiegel, nisu preduzete mjere ni protiv igrača, ni protiv Reala, ni protiv ljekarskog tima madridskog kluba…





(SCsport)