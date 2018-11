Kovač je najavio da će talent kakav se rijetko viđa brzo dobiti priliku zaigrati u prvoj momčadi.

Bayernu je stiglo prvo pojačanje u zimskom prijelaznom roku. Alphonso Davies još je službeno igrač Vancouver Whitecapsa, ali 18-godišnji Kanađanin već trenira s Bayernom, a u januaru će i službeno postati članom bavarskog velikana.



Bayern je transfer krilnog igrača dogovorio još tokom ljeta, a 10 miliona eura odštete novi je rekord za izlazne transfere iz sjevernoameričkog MLS-a.



Daviesa nazivaju možda i najvećim talentom koji se ikad pojavio u MLS-u, a samim time i Kanadi. Ostvari li svoj potencijal, Davies bi mogao postati najbolji fudbaler u historiji ove države, koja je ipak puno poznatija po hokeju nego fudbalu.



Od teškog djetinjstva do FC Hollywooda



Stvari nisu izgledale toliko dobro za Daviesa na početku njegova života. Rođen je u izbjegličkom kampu u Gani kao dijete roditelja koji se pobjegli od rata u Liberiji.



''Bilo je teško živjeti tamo jer se može preživjeti samo ako nosite oružje. Nismo bili zainteresirani za pucnjavu, pa smo odlučili pobjeći'', objasnio je njegov otac za službenu stranicu Bundeslige.



Obitelj Davies ispunila je formulare za preseljenje u Kanadu, dobila dopuštenje i naselila se u Edmondton kada je Daviesu bilo pet godina. Davies je tamo krenuo u školu, a njegov sportski talent brzo su primijetili. Kažu da je bio dobar u svakom sportu kojeg bi se prihvatio, a imao je i karakteristike koje su ga izdvajale od ostalih.



"Kada sam vidio njegov prvi dodir s loptom, odmah sam znao - ovaj klinac ima dar za igru. Vidio sam još dječaka koji su imali tu razinu fizičkih predispozicija, ali on je imao um. Bio je puno više od dečka koji može puknuti loptu u mrežu", reko je Tim Adams, osnivač lokalnog turnira za djecu slabijeg imovinskog statusa.



Već kao tinejdžer postao lice kanadskog fudbala



Daviesov uspon išao je strelovito. Već s 14 godina pridružio se Whitecapsima, a s 15 je postao prvi igrač rođen nakon 2000. koji je zaigrao u MLS-u. Za reprezentaciju Kanade ima već osam nastupa i tri gola, a debitovao je sa 17 godina protiv holandskog prekomorskog teritorija Curacaa.



Već kao tinejdžer postao je lice kanadskog fudbala, ali i Kanade općenito. Sudjelovao je i u kampanji za domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2026., koje će Kanda organizovati s SAD-om i Meksikom. Održao je dirljiv govor na kongresu FIFA-e: Govorio je kako ponosno igra za Kanadu, državu koja je njega i njegovu porodicu spasila od rata.



"On najbolje pokazuje što je Kanada: država koje prihvaća sve", rekao je selektor reprezentacije John Herdman, prenosi Gol.hr.



FIFA još razmatra hoće li suorganizator Kanada imati direktan plasman na domaće SP, što je lako moguće budući da će tamo nastupiti 48 reprezentacija. Na drugom Mundijalu u historiji trebao bi ih voditi upravo Davies, koji će tada imati 26 godina i, ostvare li se prognoze o njegovu razvoju, biti velika zvijezda.



Dotad, čeka ga borba za mjesto pod suncem u jednom od najjačih klubova svijeta. Poznato je da Niko Kovač zna s mladim igračima, a za službenu stranicu Bundeslige najavio je da će Davies dobiti priliku za dokazivanje.



"Ako potrošite toliko novca na mladog igrača, nećete ga parkirati u drugu momčad. Pred njim je sjajna budućnost", poručio je.







