Aleksander Čeferin, predsjednik Evropske fudbalske federacije (UEFA), danas je u Sarajevu kazao da Ivica Osim, počasni predsjednik bh. kuće fudbala, ima velike zasluge za to što se danas proslavilo otvorenje zgrade Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH.

Foto: AA

“Žao mi je što nije tu legenda Ivica Osim. Prošli put kada sam bio sreli smo se i on je mnogo zaslužan što danas slavimo ovdje“, istakao je Čeferin.



Kada je riječ o snazi nacionalnih liga, posebno u manjim evropskim zemljama, Čeferin kaže da u UEFA-i rade na rješavanju tog problema.



“Što se tiče kvaliteta nacionalnih liga. Manje zemlje imaju problem sa kvalitetom lige. Moja Slovenija isto ima problem. Igrači koji su veoma mladi napuštaju zemlju. Spremamo neku reformu klupskog takmičenja u Evropi, koje će zaživjeti poslije 2024. godine. O detaljima ne mogu da pričam, jer još razgovaramo o tome. Nismo još te planove podijelili sa svim predstavnicima fudbala, ali mogu reći da će po tom prijedlogu mnogo više klubova igrati evropska takmičenja. To znači puno veću mogućnost zarade za klubove. To UEFA mora da napravi“, istakao je Čeferin.



On smatra da ideja Svjetske fudbalske federacije (FIFA) o prodaji TV prava za velika takmičenja samo jednom fondu nije dobra za fudbal.



“Prodaji takmičenja FIFA-e nekom fondu, tome se Evropa protivi. Fudbal nije na prodaju, ne možemo ga prodati. Ako prodaš fudbal fondu, onda nema razvoja fudbala. Cijela Evropa je protiv toga, 55 nacionalnih asocijacija i 232 kluba su potpisali da su protiv toga. Tako da na to nećemo pristati. Ako bi isforsirali glasanje na tu temu, onda nećemo igrati u tom takmičenju“, jasan je predsjednik UEFA-e.



Najavio je uvođenje sudijskog video asistenta (VAR) od naredne sezone u takmičenjima pod okriljem UEFA-e.



“Nikada nisam bio protivnik VAR-a, nego sam govorio da nije jasan. To smo mogli vidjeti na Svjetskom prvenstvu. UEFA sada radi na preciziranju pravila upotrebe VAR-a. Najkasnije u sljedećoj sezoni planiramo da ga upotrebljavamo“, rekao je Čeferin.



Predsjednik UEFA-e istakao je da evropska kuća fudbala nastoji finansijski pomagati na poboljšanju infrastrukture svim nacionalnim savezima, među kojima i BiH.



“Imamo sredstva koja dajemo savezima za infrastrukturu. Projekat se zove HatTrick. Savez dobija određenu sumu novca svake godine koji se upotrebljava za infrastrukturu. Ne možemo određivati gdje će se utrošiti ta sredstva, nego savez. I u budućnosti ćemo pomagati saveze, a onda će N/FS BiH odrediti gdje uložiti taj novac“, priča Čeferin.



Liga nacija, prema Čeferinovom mišljenju, pokazala je izuzetne rezultate u svom prvom izdanju, čak i bolje od onoga što su u UEFA-i očekivali.



“Liga nacija je ispala puno bolja nego što smo očekivali. Ne za mene lično, jer je Slovenija ispala u zadnji rang. Ali, fenomenalno. Kada uspoređujemo broj gledalaca u prijateljskim utakmicama i sada u Ligi nacija to je nevjerovatna razlika. Svi prate Ligu nacija, zanimljivo je. Nijemci su ispali u nižu grupu, što je gotovo nevjerovatno. Tako da je to sjajno takmičenje i biće sve bolje i bolje“, kazao je Čeferin i dodao da za sada nema govora o tome da se dozvoli organizacija neke regionalne lige.



Naprotiv, naglašava, u UEFA-i razmišljaju o organizovanju evropskih takmičenja sa što više učesnika, a ne o regionalnim. Također, i Super liga o kojoj se nedavno govorilo, prema njegovim riječima, nema šansi da se formira.



“Super liga je fikcija, ideja koja nije ni postojala. Sada je to neki medijski spin, jer ja sam prije dva dana bio u Briselu sa predsjednikom klupske asocijacije i svih 232 kluba uključujući i najveće da ih ne zanima Super liga. Dok sam ja ovdje neće biti nikakve Super lige“, poručio je Čeferin.



Predsjednik UEFA-e kazao je da su odnosi sa FIFA-om korektni, ali da on nije prvi čovjek evropskog fudbala da bi uspostavljao i održavao dobre odnose, nego da bi radio u interesu fudbala na Starom kontinentu.





(AA)