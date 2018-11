Moderna zgrada Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine (N/FS BiH), čija je vrijednost 10 miliona maraka i koja će zadovoljavati sve kriterije po standardima Evropske fudbalske asocijacije (UEFA) i Svjetske fudbalske asocijacije (FIFA), bit će otvorena svečanom ceremonijom sutra, 22. novembra, u Sarajevu.

Foto: 24sata.info

”Kompletan projekt koštao je 10 miliona maraka, od toga 6,5 miliona platili smo zgradu. Konkretno, kupili smo je na sudskoj dražbi za 6,1 milion, te smo potom platili 400.000 maraka poreza. U rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje zgrade uložena su 3,5 miliona maraka”, rekao je za Anadolu Agency (AA) Nihad Hodžić, ekspert za infrastrukturu N/FS BiH.



Posljednjih dana iz pojedinih ”fudbalskih krugova” u BiH kritikovali su Savez radi uložene investicije u novo administrativno središte. Pojedini su tvrdili "10 miliona maraka moglo se uložiti u pravljenje i rekonstrukciju terena na stadionima, umjesto što su kupili zgradu”.



”Za kupovinu i adaptaciju zgrade, N/FS BiH novac je dobio od UEFA-e, devet miliona, te milion od FIFA-e. To su sredstava iz namjenskih fondova UEFA-e i FIFA-e za kupovine zgrada nacionalnih saveza. Shodno tome, priča da je Savez mogao utrošiti 10 miliona maraka za terene je neosnovana. Dobili smo tzv. ciljana sredstava od UEFA-e i FIFA-e. Potvrda toga je i izjava Zvonimira Bobana, zamjenika generalnog sekretara FIFA-e u utorak u Sarajevu, da FIFA na taj način podstiče razvoj Saveza. N/FS BiH, za razliku od pojedinih saveza u regiji, u proteklom periodu uspio je iskoristiti i namjenski fond UEFA-e i FIFA-e za izgradnju Trening centra. Ova dva kapitalna projekta uspjeli smo realizovati radi dobrog i transparentnog poslovanja”, tvrdio je Hodžić, dodavši:



”Rezultati izgradnje Trening centra N/FS BiH u Zenici bili su itekako vidljivi proteklih godina i na osnovu uspjeha mlađih reprezentativnih selekcija. U Trening centru imamo i stadion iz druge kategorije UFEA-inog licenciranja, te na njemu kvalifikacione utakmice igraju i mlada reprezentacija, kao i ženska 'A' selekcija čime smo ostvarili velike uštede korištenja terena za treniranje i odigravanje mečeva državnih timova.”



Hodžić navodi i da je ”Savez do sada realizovao više projekata koji su koristili klubovima Premijer lige BiH, ali i široj društvenoj zajednici”.



”Još 2005. i 2006. godine realizovali smo projekat mini terena. Izgradili njih 40 na prostoru čitave BiH. U 2014. imali smo projekat mini terena za ustanove za osobe sa posebnim potrebama na devet lokacija u BiH. Tokom 2014. i 2015. godine proveli smo projekat unapređenja infrastrukture stadiona u Premijer ligi BiH, vrijedan 1.350.000 eura i njime su bila obuhvaćena 22 kluba. Kroz taj projekt urađeni su pomoćni tereni sa vještačkom travom na stadionima 'Rođeni' u Mostaru, te Gradskom stadionu u Banjoj Luci. Rekonstruisani su glavni tereni na stadionima u Bijeljini, Prijedoru, Istočnom Sarajevu. Uradili smo VIP tribinu na stadionu 'Pod Bijelim brijegom' u Mostaru, ulagali u stadion 'Pecara' u Širokom Brijegu, poboljšanju stanja na Olimpijskom stadionu 'Asim Ferhatović Hase – Koševo' u Sarajevu i praktično na svim stadionima u Premijer ligi BiH sistem vještačkog zalijevanja”, istakao je Hodžić, naglasivši:



”Za projekat realizacije reflektorske rasvjete na stadionima u Premijer ligi BiH Savez je uspio osigurati 1.350.000 dolara za kupovinu reflektora. Ostale obaveze preuzeli su lokalne zajednice i klubovi, a projekt vezan za reflektorsku rasvjetu mora biti okončan do novembra 2019. godine. Dakle, da bismo povukli određena sredstva FIFA-e ili UEFA-e, traže garancije lokalnih zajednica i klubova da će transparentno sudjelovati u projektima, tj. i dijelom ih finansirati. Kod reflektorske rasvjete u malom smo zastoju, jer pojedini klubovi i lokalne zajednice nisu ispoštovali određene obaveze koje su prihvatili kroz podnesene aplikacije. N/FS BiH će poduzeti mjere, u smislu da klub i lokalne zajednice koji ne budu ispunili obaveze, sredstva im neće biti dodijeljena već će biti usmjerena za druge sredine koje su zainteresovane i spremne raditi. Reflektorska rasvjeta na svim stadionima u Premijer ligi BiH bit će obavezna od sezone 2020/21. godine.”



U pripremi je novi projekat koji je odobrio Izvršni odbor N/FS BiH sa izgradnju 15 terena sa vještačkom travom i na njega će moći aplicirati 10 kantonalnih saveza u Federaciji BiH, te pet područnih u RS.



”Lokalni savezi u saradnji sa lokalnim zajednicama uradili bi pripremu podloge, a N/FS BiH će im osigurati terene sa vještačkom travom. Uslov da bi aplicirali za sredstva je da na području lokalne zajednice postoje omladinski fudbalski pogoni uključeni u sistem takmičenja. Do početka decembra će biti zaprimljeni zahtjevi lokalnih zajednica, a iza nove godine odluka o lokacijama gradnje 15 terena sa kojima će Savez potpisati ugovore i realizovati projekt od marta do novembra 2019.”, pričao je Hodžić.



Na pitanje kako, ipak, dodatno poboljšati kvalitet terena u Premijer ligi BiH, Hodžić je odgovorio:



”Odgovornost na održavanju terena je na klubovima, odnosno koliko su povezani sa lokalnim zajednicama, koliko rade?! Na Grbavici i Bilinom polju danas imamo travnjake ravne 'Wembleyju', ali ako ih ne održavate oni će propasti. Neće Savez održavati i nije odgovoran za održavanje terena, nego klubovi. N/FS BiH je učestvovao u rekonstrukciji 'Bilinog polja' i 'Grbavice', jer moramo imati dva odgovarajuća stadiona prema kriterijima UEFA-e i FIFA-e za nastupe reprezentacije. Među ostalima, dobar je teren na Koševu, Gradskom stadionu u Bijeljini, na oba stadiona u Mostaru. Imamo dobar travnjak u Doboju, kod Kaknja... U narednom periodu će biti organizovan i seminar za osoblje koje radi na održavaju terena da bi ih dodatno edukovali i sve podigli na viši nivo.”



Savez je podržao magistarski rad Benjamina Imamovića na temu ”kvaliteta podloge stadiona Premijer lige BiH”, te će ga, kazao je Hodžić, ”koristiti kako bi imali jasniju i naučnu sliku o stanju terena”.



Nezaobilazna tema u fudbalskim kuloarima BiH je i dugo spominjana eventualna izgradnja nacionalnog stadiona u Sarajevu.



”Nacionalni stadion u Sarajevu je realna, te nije neostvariva priča. Međutim, gradnja nacionalnog stadiona nije pitanje Saveza nego države, od općine, kantona, entiteta do državnog nivoa. Sasvim je logično i potrebno da bude izgrađen na prostoru Kantona Sarajevo, a to u ovom trenutku nije ni rekonstrukcija stadiona ni 'Grbavice', ni 'Koševa'. Vlasti i struka treba da se odrede o lokaciji i da na koncu žele da realizuju projekt od državnog interesa. Da bismo imali modernu nacionalnu arenu, stadion kapaciteta od 25.000 do 30.000 sjedećih mjesta, ne treba više od 40 do 50 miliona eura. Taj novac ova država može i morala bi iznaći za takav kapitalan sportski objekat. Da su nacionalne arene pitanje nacionalnog interesa i da ih grade države, našim vlastima ranije je rekao Michel Platini, pa i Aleksander Čeferin, aktuelni predsjednik UEFA-e, prilikom prošlogodišnje posjete Sarajevu. Istakao je da takav stadion treba praviti i finansirati država, kao i da nije problem da UEFA i FIFA finansijski pomognu u određenoj mjeri”, otkrio je Hodžić.





