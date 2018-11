Predložen format Super lige je "fikcija" i neće se ostvariti, oijenili su danas vodeći ljudi evropskog fudbala.

"Evropska Super liga se neće dogoditi. To je na neki način sada fikcija ili san", rekao je predsjednik Evropske fudbalske unije (UEFA) Aleksander Čeferin u intervjuu za BBC.



Čeferin i prvi čovjek Evropske asocijacije klubova (ECA) Andrea Agnelli su naveli da su ujedinjeni, uprkos nedavno objavljenim dokumentima koji su potvrdili tajne razgovore o stvaranju novog elitnog takmičenja.



Andrea Agnelli je istovremeno i predsjednik Juventusa, jednog od klubova za koje se tvrdi da je potencijali osnivač Super lige.



"Mogu da potvrdim da nikada nismo vidjeli, razgovarali i bili uključeni u kreiranje tog dokumenta. U potpunosti smo vezani za poboljšanje UEFA", kazao je Agnelli.



Njemački list Speigel je tvrdio da ima dokumenta koja pokazuju da će Super liga početi 2021. godine i da će nju igrati najveći klubovi iz Španije, Italije, Njemačke, Engleske i Francuske.



Međutim, Čeferin i Agnelli tvrde da će vrhunski klubovi ostati privrženi UEFA-i i da su u toku detaljni razgovori i pronalaženje rješenja, uključujući i promjenu formata Lige prvaka.



"Imamo neke ideje. Sve što mogu da kažem je da je bilo kakva Super liga van svake priče. Svi će imati priliku da učestvuju u svakom evropskom takmičenju", naveo je Čeferin.



Očekuje se osnivanje novog evropskog fudbalskog takmičenja sa 32 kluba, o čemu je već bilo razgovora.



Tako bi 96 klubova po završetku kvalifikacija igralo tri takmičenja.



Čeferin je rekao da bi to bio početak širenja evropskog takmičenja i da će klubovi i nacionalni savezi to cijeniti.



"Biće nam dužnost da očuvamo veliku tradiciju evropskog fudbala, ali s druge strane mislim da smo veoma svjesni da moramo da zaštitimo tržišta. Moramo da razmišljamo o Poljskoj, o zemljama poput Turske, Rusije", dodao je Agnelli.



Obojica su odbacila navode da nove strukture ojačavaju dominaciju velikih klubova.



"Nažalost u svijetu mnogo puta se dešava da bogati postanu bogatiji. Mi smo jedna od rijetkih organizacija koja se bavi tim problemom. Znamo za moramo da usporimo jaz jer će vjerovatno biti teško to zaustaviti u potpunosti", izjavio je Čeferin.



Sigurno je da se ništa neće promijeniti prije 2024. godine, kada ističe trenutni ugovor o takmičenju.





