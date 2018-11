Nakon večerašnjih susreta u Ligi nacija saznali smo i sastave šešira za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2020. godine.

Foto: 24sata.info

Žrijeb će biti obavljen 2. decembra u podne u Dublinu, a ekipe su razvrstane po plasmanu u Ligi nacija u svojim Ligama.



Naša selekcija je smještena u drugi šešir zajedno sa selekcijama Austrije, Češke, Danske, Islanda, Rusije, Švedske, Ukrajine, Velsa i Njemačke, što znači da protiv njih nećemo moći igrati, kao ni protiv Kosova iz političkih razloga, prenosi Klix.



Prvi šešir: Engleska, Holandija, Portugal, Švicarska, Belgija, Hrvatska, Francuska, Italija, Španija, Poljska



Drugi šešir: BiH, Austrija, Češka, Danska, Island, Rusija, Švedska, Ukrajina, Vels i Njemačka



Treći šešir: Finska, Sjeverna Irska, Norveška, Republika Irska, Srbija, Slovačka, Turska, Bugarska, Izrael, Škotska



Četvrti šešir: Albanija, Kipar, Estonija, Gruzija, Grčka, Litvanija, Crna Gora, Slovenija, Rumunija, Mađarska



Peti šešir: Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Gibraltar, Kazahstan, Kosovo, Luksemburg, Makedonija, Moldavija, Farska Ostrva



Šesti šešir: Andora, Latvija, Lihtenštajn, San Marino, Malta



Žrijabat će se ukupno deset grupa (pet sa po šest ekipa i pet sa po pet ekipa), a plasman na Euro osigurat će po dvije prvoplasirane selekcije iz grupa.



Kvalifikacije će se igrati od 21. marta do 19. novembra 2019. godine, dok je baraž (koji se od sada obezbjeđuje preko Lige nacija) zakazan za termin od 26. do 31. marta 2020. godine, a nakon kojeg ćemo dobiti posljednja četiri učesnika iz četiri ranga Lige nacija (Lige A, B, C i D).



Euro će se igrati u 12 država od 12. juna do 12. jula 2020. godine.





(24sata.info)