Nogometaši Portugala i Poljske odigrali su neriješeno 1:1 u posljednjem meču grupe 3 A Lige nacija.

Foto: Tanjug

Utakmica nije imala rezultatski značaj, s obzirom na to da je Portugal ranije osigurao prvo mjesto i plasman na završni turnir, dok su Poljaci posljednji u grupi i ispadaju u niži rang, B-ligu.



Portugalci su poveli u 34. minuti golom Andrea Silve, a konačnih 1:1 postavio je Arkadiusz Milik u 66. minuti iz penala. Portugal je od 63. minute igrao s igračem manje nakon što je Danilo Pereira dobio crveni karton.



Portugalci su grupnu fazu završili s osam bodova, tri više od drugoplasirane Italije.



Švedska je u posljednjem kolu grupe 2 Lige B pobijedila Rusiju sa 2:0 i osvojila prvo mjesto i plasman u A ligu. Strijelci za Švedsku bili su Victor Nilsson Lindeloef u 41. i Marcus Berg u 72. minuti.



Švedska je osvojila prvo mjesto sa sedam bodova, koliko ima i drugoplasirana Rusija od koje ima bolji skor u međusobnim mečevima.



Plasman u Ligu B izborile su selekcije Srbije i Škotske.



Škoti su pobjedom nad nad glavnim konkurentom Izrealom sa 3:2 izborili prvo mjesto u grupi 1 Lige C. Gosti su došli u vodstvo u 9. minuti golom Berama Kayala. Izjednačio je James Forrest u 34. minuti, a isti igrač je u 43. minuti postigao svoj drugi pogodak za preokret i vodstvo Škotske. Pobjedu domaćinu Forrest je osigurao u 70. minuti postigavši "hat-trick". Eran Zahavi je u 75. minuti ublažio poraz selekcije Izraela, koja ostaje u C-ligi.



Srbija je u posljednjem kolu grupe 4 pobijedila selekciju Litvanije sa 4:1 i osvojila prvo mjesto u grupi ispred Rumunije, koja je u gostima slavila protiv Crne Gore s 1:0.



Selekcija Srbije povela je u 51. minuti autogolom Arturasa Žulpe, a na 2:0 povisio je Aleksandar Mitrović četiri minute kasnije. Na 2:1 smanjio je Deimantas Petravicius u 64. minuti, ali je Srbija golovima Aleksandra Prijovića u 71. i Adema Ljajića u 74. minuti upisala sigurnu pobjedu.



Srbija je grupnu fazu završila sa 14 bodova, dva više od drugoplasirane Rumunije, dok je Crna Gora treća sa 7 bodova. Litvanija je posljednja bez bodova.



Plasman u Ligu C ostvarila je selekcija Kosova, uvjerljivo osvojivši prvo mjesto u grupi 3 s Azerbejdžanom, Farskim Ostrvima i Maltom. U posljednjem kolu selekcija Kosova je savladala Azerbejdžan sa 4:0 i takmičenje okončala sa 14 bodova, bez izgubljenog meča. Trostruki strijelac bio je Arber Zeneli, a u strijelce se upisao i Amir Rahmani.





(FENA)