Uoči posljednjeg gola grupe 1 A divizije Lige nacija reprezentacija Njemačke nije imala nikakve šanse pred meč s Holanđanima. S druge strane, Lalama je bio dovoljan i bod kako bi osigurali prvo mjesto u grupi.

Foto: Agencije

No, Nijemci ne bi bili Nijemci, kada bi nekome tako olako prodali kožu. Elf je nakon nekoliko loših rezultata u posljednje vrijeme, konačno zaigrao onako kako se to od njih očekuje, no, na kraju su Holanđani ipak došli do boda sa kojim su zauzeli prvo mjesto i plasirali se na završni turnir Lige nacija.



Nijemci su već nakon 20 minuta imali prednost od dva gola. Strijelci su bili Werner u 9. i Sane u 20. minuti. A onda, u 85. i 90. minuti golove za bod gostiju postigli su Promes i Van Dijk.



Tako, nakon posljednjeg kola, situacija je jasna. Holandija je zauzela prvo mjesto i igrat će u završnom play-off takmičenju, Francuzi su zauzeli drugo mjesto i naredne sezone će igrati u A diviziji, dok će Nijemci za dvije godine igrati B diviziju Lige nacija.



Uzbudljivo je bilo i u grupi 3 C divizije, gdje je Norveška iskoristila kiks Bugarske i osvojila prvo mjesto.



Inače, u pobjedi Makedonije protiv Gibraltara od 82. minute igrao je i fudbaler Sarajeva Krste Velkoski.



Rezultati:



Liga A



Njemačka – Holandija 2:2 (Werner 9’, Sane 20'/Promes 85’, Van Dijk 90’)



Poredak: Holandija 7, Francuska 7, Njemačka 2.



Liga B



Češka – Slovačka 1:0 (Schick 32’)



Poredak: Ukrajina 9, Češka 6, Slovačka 3.



Danska – Irska 0:0



Poredak: Danska 8, Vels 6, Irska 2.



Liga C



Bugarska – Slovenija 1:1 (Ivanov 68'/Zajc 75’)



Kipar – Norveška 0:2 (Kamara 36’, 48’)



Poredak: Norveška 13, Bugarska 11, Kipar 5, Slovenija 3.



Liga D



Andora – Latvija 0:0



Gruzija – Kazahstan 2:1 (Merebashvili 59’, Chakvetadze 84'/Omirtayev 90’)



Poredak: Gruzija 16, Kazahstan 6, Latvija 4, Andora 4.



Lihtenštajn – Armenija 2:2 (Buchel 44’, Hasler 47'/Adamyan 9’, Karapetian 85’)



Makedonija – Gibraltar 4:0 (Bardhi 27’, Nestorovski 67’, 80’, Trajkoviski 92’)



Poredak: Makedonija 15, Armenija 10, Gibraltar 6, Lihtenštajn 4.





(SCsport)