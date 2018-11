Petostruki najbolji fudbaler svijeta Cristiano Ronaldo može da igra do 40. godine, smatra njegov saigrač iz Juventusa Giorgio Chiellini.

Ronaldo čak i u 34. godini igra na vrhunskom nivou, nakon što je ljetos prešao iz Real Madrida u Juventus i potpisao ugovor na četiri sezone.



"Da li može da igra do 40. godine? Da, siguran sam da može, kao što za sebe mislim da neću. Prvi dolazi na trening i gura ostale da isto naporno rade. On je pametan momak, čim je promijenio ligu htio je odmah da se prilagodi na sve", rekao je Chiellini za Tuttosport.



Ronaldo je baš zbog Juventusa, gdje nije imao najbolji početak, ali je kasnije ušao u formu, odlučio da ne igra grupnu fazu Lige nacija i tako odmori od reprezentacije Portugala ove godine.



To, ipak, ne znači da neće biti u timu na završnom turniru A divizije novoformiranog takmičenja, posebno što će Portugal biti domaćin, kao i u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.





