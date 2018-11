Crna Gora i Rumunija odigraće sjutra u Podgorici utakmicu posljednjeg kola "C" grupe fudbalske Lige nacija. Uoči sjutrašnjeg duela, iz tabora Crne Gore poruka da očekuju trijumf protiv selekcije Rumunije, koja je i dalje u igri za prvo mjesto u grupi.

Selektor Crne Gore Ljubiša Tumbaković na današnjoj konferenciji uoči meča sa Rumunima poručio da je cilj pobjeda u sjutrašnjem meču, ali i način na koji će pokušati da do nje dođu.



Tumbaković je kazao da su igrači svjesni značaja utakmice, navodeći da je primarni zadatak da se ekipa bori i da bude spremna da ostvari rezultat koji želi.



“Želimo da odigramo dobru utakmicu, da se borimo. To je naš primarni zadatak. Da se suprotstavimo Rumuniji i da nađemo neku satisfakciju za nešto što smo propustili protiv Srbije”, kazao je Tumbaković na konferenciji za novinare.



On je kazao je da svaka utakmica ima psihološko opterećenje i svoj cilj.



“Došli smo u situaciju da sjutrašnja ima status odlučujuće, ali to je normalno u sportu. Samo je pitanje kako ćemo da se snađemo. Mi ćemo se truditi da držimo koncentraciju, što nismo imali u određenom dijelu meča u Beogradu”, rekao je Tumbaković.





