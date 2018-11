Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine bit će u drugoj jakosnoj grupi prilikom žrijeba kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine.

Foto: 24sata.info

Evropska nogometna federacija (UEFA) je odlučila da se jakosne grupe za žrijeb određuju po plasmanu u Ligi nacija, tako će u prvoj jakosnoj skupini biti 10 najboljih selekcije iz Divizije A, u drugoj jakosnoj skupini preostale dvije iz Divizije A te osam najboljih iz Divizije B…



Za sada je poznato osam nositelja, a to su: Belgija, Francuska, Italija, Portugal, Španija, Engleska, Švicarska i Holandija.



Jedna od ovih reprezentacija će biti rival Zmajevima, a Bosna i Hercegovina će biti u drugom šeširu, gdje su još sigurni Rusija, Ukrajina Vels, Danska, Austrija, Švedska i Island. To je sigurnih sedam reprezentacija protiv kojih Zmajevi neće igrati u kvalifikacijama za plasman na Euro.



Preostala dva tima saznat ćemo danas i sutra. Iz Divizije A doći će nam još jedan tim, pored Islanda, koji je već stigao. Dilema je između Hrvatske. Njemačke i Poljske. U ovom trenutku Poljska je najbliža.



No, ako Poljska dobije Portugal, a Njemačka nadigra Holandiju, onda će u naš šešir doći Hrvatska, koja bi imala najslabiju gol-razliku.



Posljednjeg desetog učesnika drugog šešira dobit ćemo između Češke i Slovačke. Pobjednik će biti u našem šeširu, poraženi ide u treći jakosni šešir. Remi odgovara Češkoj.



Srbija će biti u trećem šeširu, bez obzira kako završi susret protiv Litvanije, jer su osigurali da budu među dvije najbolje drugoplasirani ekipe.



Potencijalno moguće je da nakon dugo vremena na žrijebanju 2. decembar u Dublinu bude sortirana ex-Yu grupa u borbi za Euro, u kojoj bi bili Hrvatska, BiH, Srbija, te Slovenija, Crna Gora ili Makedonija.





(SCsport)