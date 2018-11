Reprezentacija Španije je večeras u Las Palmasu s minimalnih 1:0 slavila protiv Bosne i Hercegovine.

Gol odluke je viđen u 78. minuti kada je Mendez savladao Šehića.



Nakon utakmice je selektor Furije Luis Enrique rekao kako je zadovoljan, jer BiH nije stvorila nijednu ozbiljnu priliku pred njihovim golom.



“Ekipa je dobro odigrala. Zadovoljan sam. Nisu nam stvorili nijednu ozbiljnu priliku. Sredina je djelovala odlično, kao i odbrana. Zadovoljan sam i nekim novim momcima u reprezentaciji. Mendez će ovaj pogodak pamtiti do kraja života, to je poseban trenutak za njega. Kraj godine smo zaključili trijumfom i to je dobro. Ligu nacija ne bih puno komentarisao, svi znamo da smo u Zagrebu prokockali sve šanse”, rekao je Enrique.







