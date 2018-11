Zlatko Dalić je u svojoj prvoj reakciji za Novu TV nakon poraza Hrvatske od Engleske na Wembleyju čestitao suparniku Vatrenih.

"Čestitke Englezima na pobjedi i prvom mjestu u grupi, a čestitke i našim igračima na borbenosti, a i cijeloj sezoni. Iza nas je sjajna godina hrvatskog nogometa, napravili smo sjajnu stvar za budućnost, vidjeli ste ovu sinergiju s navijačima, sad će ubuduće svaki put kad igramo u Hrvatskoj biti pun stadion i to je ono što me veseli", izjavio je Dalić u razgovoru za Novu TV.



O dojmu da je u pojedinim trenucima na terenu izgledalo loše za Vatrene, Dalić je kazao:



"Ne bih nikad rekao da je bilo loše, jer ipak igrate pred 85.000 hiljada Engleza na Wembleyju. Problema smo imali, i Vrsaljko i Rebić i još neki igrači."



Vlašić se našao u prvoj postavi. Zašto baš on?



"Zato što je u formi i jedini igra od svih ovih veznih igrača, a trebao nam je igrač koji zna prema naprijed. U najboljoj je formi od svih koji su konkurirali za nastup."



Što je s Vrsaljkom?



"Ništa strašno, imao je malih problema, ali neće biti ništa opasno."







