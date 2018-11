Mladi nogometaš zagrebačkog Dinama Amer Gojak, sinoć je debitovao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u utakmici s Austrijom na Ernst Happel stadionu.

Foto: 24sata.info

Plod je to sjajnih igara koje on pruža ove sezone u timu s Maksimira, a uskoro bi mogla doći i nova nagrada za to.



Naime, španski mediji prenose kako je za usluge mladog veznjaka zainteresovana Sevilla, koja uveliko prati novopečenog Zmaja.



U Sevilli navodno u Gojaku vide zamjenu za iskusnog Evera Banegu, ali ostaje da vidimo koliko će biti spremni platiti za njegove usluge. Dinamo sigurno neće tražiti malo…





(SCsport)