Nogometna reprezentacija Egipta porazila je Tunis u meču 5. kola kvalifikacija za Afrički kup nacija, a pobjedu rezultatom 3:2 donio im je Mohamed Salah u 90. minuti susreta.

Mohamed Salah / 24sata.info

Tunižani su bolje otvorili meč, pa tako već u 13. minuti stižu u vodstvo pogotkom koji je postigao Sliti. Ipak, domaći su do poluvremena stigli do poravnanja, a strijelac pogotka bio je Trezeguet u 32. minuti, prenosi Klix.



Egipat je u 60. minuti stigao do potpunog preokreta nakon što je El Mohamady pogodio za 2:1, ali je samo 12 minuta nakon toga Sliti postigao drugi gol i poravnao na 2:2.



Kada su svi očekivali kraj meča i podjelu bodova, na scenu je stupio najbolji egipatski igrač i prva zvijezda ove reprezentacije Mohamed Salah koji u 90. minuti nakon duplog pasa majstorski lobuje golmana Tunisa za konačnih 3:2.



Ovom pobjedom, Egipat se poravnao s Tunisom na prvom mjestu grupe, a obje selekcije imaju po 12 bodova, odnosno po četiri pobjede i jedan poraz.







(24sata.info)