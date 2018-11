Utakmice protiv Crne Gore u Podgorici i Rumunije u Bukureštu su definitivno potvrdile da fudbalska reprezentacija Srbije ne mora da brine kada Nemanja Matić ode u fudbalsku penziju. Mladi Nemanja Maksimović je bio najprijatnije iznenađenje u timu Mladena Krstajića i jedan od ključnih faktora dominacije srpske reprezentacije na sredini terena.

Foto: Anadolija

"Po kvalitetu i potencijalu, zaslužujemo mesto u A diviziji Lige nacija i zato ne sumnjam da ćemo za koju godinu postati deo elite evropskog fudbala. Idemo korak po korak, sada je najvažnije da zadržimo prvo mesto u našoj grupi i izborimo plej-of za Evropsko prvenstvo", kaže na početku intervjua za Anadolu Agency (AA) član šampionske generacije srpskih omladinaca koja je na Novom Zelandu 2015. godine osvojila titulu svetskog prvaka.



- Liga nacija prilika za mlade igrače -



Maksimovića raduje podatak da Srbija u poslednja dva meča nije primila gol i da je sve vreme držala konce igre u svojim rukama.



"Pokazali smo karakter u drugom poluvremenu duela u Podgorici kada je domaći tim izvršio pritisak i krenuo na sve ili ništa. Ne samo da im nismo dozvolili da se rezultatski vrate, nego smo postigli još jedan gol i mirno priveli utakmicu kraju. Liga nacija je sjajna prilika da se mladi igrači nametnu selektoru i da dokažu da poseduju kvalitet da jednog dana zamene one koji su izneli glavni teret u posladnja dva-tri kvalifikaciona ciklusa i na Svetskom prvenstvu u Rusiji", kazao je Maksimović.



Crnogorci stižu u Beograd osetno oslabljeni, bez prvih vedeta reprezentacije Stevana Jovetića i Stefana Savića, ali s ogromnim motivom da pred publikom na Marakani poprave bled utisak sa stadiona Pod Goricom.



"Putovao sam sada avionom sa Stefanom Savićem. Mnogo mu je krivo što ne može da pomogne svojim drugovima u utakmici koja za crnogosrsku javnost ima izuzetan značaj. Dobro poznajem Stefanove kvalitete i mogu da kažem da imamo veliku sreću što ga neće biti u subotu na terenu stadiona Crvene zvezde. Neće nas zavarati izostanak njihovih najboljih igrača. Tu je Mirko Ivanić, tu je Žule Stojković... Svi se mi međusobno poznajemo, igrali smo ranije zajedno. Na terenu neće biti sentimentalnosti. Potpuno smo fokusirani na utakmicu, da mi njih najpre pobedimo i overimo prvo mesto u grupi, pa ćemo se posle lako družiti i šaliti van terena", oprezan je Maksimović.



- Zlatni orlići napravili karijere -



Ne skriva Makismović žal što među kandidatima za A reprezentaciju Crne Gore odavno nema njegovog druga iz "novozelandske generacije" Staniše Mandića.



"Iskreno, očekivao sam da će Staniša postati standardni član reprezentacije. Bio je jedan od naših najboljih igrača na tom Svetskom prvenstvu, zajedno smo presudili Brazilu u istorijskom finalu. Nažalost, karijera mu nije krenula u željenom pravcu. Nadam se da će u narednom periodu pronaći sebe i da će se jednog dana vratiti u najbolji tim Crne Gore", riječi su veznjaka Hetafea.



S izuzetkom Mandića, veliki broj srpskih "zlatnih orlića" nastavio je uzlaznom putanjom i već sada stekao odličan status u evropskom fudbalu:



"Suština tih takmičenja u mlađim kategorijama i jeste da se što veći broj igrača izbrusi za A tim. Mi smo i po tom pitanju nadvisili Brazilce. Osim Gabrijela Žezusa, niko iz njihovog tima danas ne igra neku bitnu ulogu u velikom evropskom klubu. S druge strane, pogledajte dokle su dogurali Milinković-Savić, Gaćinović, Mitrović... To je dokaz da se u Srbiji radi mudro i racionalno s mladim igračima. Čak sam ubeđen da će ova naša generacija izbaciti više vrhunskih fudbalera od one ’čileanske’ iz 1987. godine", kaže Maksimović.



Kako vreme prolazi, Maksimović i njegovi drugovi tek sada postaju svesni značaja podviga koji su ostvarili na Novom Zelandu:



"Često vraćam film na odlučujući penal protiv Amerike. Sudija mi je prišao i zamolio me da sačekam s izvođenjem, jer nije bio siguran da li sam već šutirao u nekoj prethodnoj seriji. Ko zna, možda sam mu i ličio na nekog saigrača koji je već šutnuo penal. Nije me to zbunilo, sačuvao sam koncentraciju i preciznim udarcem odveo Srbiju u polufinale", prisjeća se bivši igrač Valesije, Astane i Domžala.



(AA)