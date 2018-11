Uoči sutrašnjeg meča sa Španijom na domaćem terenu na Maksimiru, nakon historijsko rekordnog poraza u gostima 6-0, selektor hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i kapiten ekipe Luka Modrić najavili su dobar rezultat i igru bez traženje revanša.

Kapiten Modrić ocijenio je atmosferu među igračima hrvatske reprezentacije jako dobrom te, kao i uvijek, na visokoj razini.



"Čeka nas jedna teška utakmica sutra i ne razmišljamo o nikakvom revanšu. Ovo je nova utakmica, igramo pred našim ljudima gdje će napokon biti pun stadion. Napokon ćemo u Hrvatskoj igrati pred punim stadionom", kazao je Modrić.



Upozorio je na važnost strpljenja i mudrosti igrača.



"Vjerujem da ćemo odigrati veliku utakmicu i nadam se ostvariti dobar rezultat, što će to biti, vidjet ćemo", poručio je hrvatski kapiten.



Igranje pred punim tribinama za nas je još jedan dodatni motiv i podstrek.



"Pokazali smo i na ovom Svjetskom prvenstvu i u utakmicama u kojima smo imali publiku koliko nam njihova podrška puno znači. Siguran sam da će sutra publika biti od velike važnosti za nas", kazao je Modrić.



"Najbolji", sažeo je Modrić opis hrvatske publike u jednu riječ.



Modrić je, govoreći o porazu od 6-0 protiv Španije u gostima, ocijenio kako su za hrvatsku reprezentaciju velike utakmice protiv Španije i Engleske došle možda prebrzo nakon velikog uspjeha i titule viceprvaka svijeta.



"Svi smo bili ispražnjeni i emotivno i fizički i po meni su to najveći razlozi zašto nismo trenutno onakvi kakvi smo bili na Svjetskom prvenstvu", kazao je Modrić.



Trenutno stanje igrača i nihovu fizičku spremnost za utakmicu sutra ocijenio je daleko boljima nego na ranijem susretu.



"Ono što nas motivira je igranje za hrvatsku reprezentaciju, gdje god i protiv koga god, bez obzira bila to Liga nacija ili drugo natjecanje, cilj nam je što bolje predstavljati svoju zemlju", poručio je Modrić.



Govoreći o igri španske reprezentacije, pozitivnim je ocijenio njihov dobar ekipni duh na terenu, dosta novih, mladih pojačanja te ocijenio kako je to jedna od najboljih svjetskih ekipa protiv koje Hrvatska sutra ima prednost, rekao je, domaće publike i domaćeg terena.



Selektor hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić zahvalio se hrvatskim navijačima na rasprodanom stadionu u Maksimiru, ocijenivši kako bi karte bile rasprodane i da je kapacitet tri ili četiri puta veći.



Kazao je kako Pivarića sutra neće staviti u ekipu zbog povrede s kojom ne bi htjeli riskirati te kako će lijevi bek zatvoriti s Jedvajem ili Milićem.



Dalić je ocijenio kako je hrvatska odigrala možda ponajboljih 20 minuta u gostima protiv Španije u Elcheu, možda boljih od minutaža na Svjetskom prvenstvu, ali bez realizacije ijedne od tri šanse nakon čega je došlo do preokreta.



"Naravno da ćemo primijeniti stil igre visoki presing ili defanzivni blok. To je vrlo teška utakmica za nas. Prvu smo izgubili vrlo visoko, ali mi ne težimo nikakvoj osveti, niti sportskoj, nama su bitna tri boda koja znače puno zbog ždrijeba za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Ako mi tu utakmicu dobijemo sutra, onda nam se otvara šansa da na Wembleyu odlučujemo o prvaku grupe", rekao je Dalić.



Dalić ocjenjuje kako je Luis Enrique pomijenio stil igre Španaca, kako više ne idu na posjed lopte nego na brze, okomite lopte s puno brzih i mladih igrača.



Govoreći o sastavu sutra na terenu, Dalić je najavio ekipu bez nepoznanica i bez iznenađenja, s tim da će na golu biti Kalinić.





