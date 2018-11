Seniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra će na stadionu "Ernst Happel“ u Beču igrati posljednji susret grupne faze Lige nacija protiv selekcije Austrije.

Vahidin Musemić / 24sata.info

Najboljim nogometašima BiH u tom meču odgovara svaki rezultat osim poraza, s obzirom da su izabranici selektora Roberta Prosinečkog nakon tri odigrana kola, u grupi s Austrijom i Sjevernom Irskom, ostvarili maksimalan učinak i prvoplasirana su reprezentacija grupe 3 Lige B.



Legenda Fudbalskog kluba Sarajevo Vahidin Musemić vjeruje da će BiH dva meča prije kraja grupne faze takmičenja ostati prvoplasirana ekipa u grupi, ali da bh. nogometaši sutra protiv Austrijanaca moraju odigrati pametno, jer Austrija još uvijek može ugroziti naš tim.



- Naravno da bi najbolje bilo pobijediti, ali i remi je odličan rezultat, jer u tom slučaju smo osigurali prvo mjesto. Morat ćemo igrati oprezno, jer Austrija nije naivan protivnik koji se još uvijek bori za prvo mjesto. Prosinečki je odradio odličan posao, pripremio je ovaj mladi tim na najbolji način i vjerujem da će naš tim protiv Austrijanaca nastupiti maksimalno pripremljen – kazao je Musemić u izjavi za Fenu.



Naglašava da je Liga nacija odlično takmičenje koje je nekadašnjim prijateljskim utakmicama unijelo takmičarski naboj, kroz koje je moguće izboriti nastup na evropskom prvenstvu.



- Reprezentacija BiH u svakom meču treba pokušati ostvariti što bolji rezultat, bilo da se radi o Ligi nacija ili o kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Mislim da su ovi igrač dovoljno dobri da u tom cilju uspiju, a smatram da se ova ekipa kvalitetom polako približava vrhu Evrope. Mnogi mladi igrači se nameću za dres seniorskog tima, treba im dati šansu, a smatram da je Prosinečki pokazao da je pravi čovjek za to – zaključio je Musemić.



Selektor Rober Prosinečki u više navrata je istaknuo da je Liga nacija mnogo bolje rješenje od prijateljskih utakmica jer sadrži takmičarski segment.



- U Ligi nacija se igra takmičarski, imaju grupe, bodovi i sigurno je mnogo zanimljivije. Sigurno je da se radi o zanimljivom takmičenju. Ljudi to prepoznaju, drugačije su utakmice od prijateljskih. Igračima je psihološki bolje igrati ovakve utakmice, u podsvjesti je puno zanimljivije kada su bodovi u pitanju - kazao je Prosinečki.



Smatra da je za reprezentaciju BiH svaka utakmica značajna, jer pobjede donose napredak na FIFA rang listi, a novi igrači u reprezentaciji se uigravaju i dobivaju priliku za dokazivanje.



- Mislim da BiH ima talente, dobre igrače, ali rijetko je išla na završna takmičenja. Svaka utakmica je bitna jer mislim da možemo ići na evropsko prvenstvo. Ovo je nova generacija bh. igrača, ima dosta talenta koji uz nekoliko starijih i iskusnih igrača mogu napraviti uspjeh. Dobro smo krenuli, dižemo samopouzdanje i radimo na odlasku na veliko takmičenje – podvukao je selektor.



Osvajanjem prvog mjesta u grupi, selekcija BiH bi osigurala plasman u Ligu A gdje nastupaju najbolje selekcije Evrope. Osim toga izborila bi plasman u playoff u kojem bi razigravala sa prvoplasiranim reprezentacijama iz grupa 1,2 i 4, a to su u ovom trenutku selekcije Ukrajine, Rusije i Velsa.



Bitno je napomenuti da će kvalifikacije za evropsko prvenstvo biti održane 2019. godine, prije playoffa Lige nacija. To znači da će selekcija BiH, ukoliko ne uspije kroz kvalifikacije izboriti plasman na Euro, imati priliku da to učini kroz playoff Lige nacija, koji će biti održan nakon kvalifikacija, u martu 2020. godine.



(FENA)